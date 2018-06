Waar vind je als vakbond nieuwe leden?

Het jaar 2017 was een dieptepunt voor de vakbonden: het totale ledental daalde met 15.000 tot 1,7 miljoen. Dat is het laagst gemeten cijfer sinds begin jaren negentig, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling past in de trend die al jaren aan de gang is. Vooral 55- tot 65-jarige werknemers zijn nog lid. Jonge werknemers binden blijkt lastig. Ook nieuwe economische groepen als zzp’ers en flexwerkers laten zich niet gemakkelijk werven.

De vakbeweging zoekt naar nieuwe manieren om animo te creëren onder zzp’ers en flexibele krachten. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Gisteren botsten de FNV en de onafhankelijke FNV Horecabond met elkaar over de vraag of ze wel of niet moeten samenwerken met een zzp-platform.

FNV Horeca wil met online-bemiddelaar Temper aan betere arbeidsvoorwaarden voor freelancers in de horeca werken. Temper koppelt werknemers via zijn website aan opdrachtgevers. De vakbond wil zich nu via dit platform inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden, pensioenen en verzekeringen voor de zelfstandigen zonder personeel (zpp).

Niet blij Maar de top van FNV is hier niet blij mee. Volgens de bond gebruiken bedrijven als Temper schijnconstructies. Door de bemiddeling is Temper volgens FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha eigenlijk een uitzendbureau, maar betaalt het platform niet de kosten die bij het werkgeverschap horen. De laatste jaren is het aandeel zelfstandigen snel gestegen in de horeca, zegt Dick Koerselman, voorzitter van de Horecabond. Iemand moet voor hun rechten opkomen. Maar daarbij moet je oppassen dat je schijnconstructies niet ‘witwast’, aldus de top van FNV. Is er sprake van echt ondernemerschap? Dan moeten er goede afspraken worden gemaakt over tarieven. Gaat het om uitzendwerk? Dan hoort daar een arbeidsovereenkomst bij die valt onder de uitzend-cao, aldus Boufangacha. Als het zo doorgaat, staat de teller over dertig jaar op nul Met de pilot hoopt de Horecabond zzp’ers ook te helpen met scholing. De vraag is alleen of dat niet de taak is van zzp’ers zelf. Eigenlijk wel, zegt Koerselman. Maar met de huidige tarieven gaat dit de gemiddelde zzp’er niet lukken. Juist omdat hun aantal zo hard groeit, wil de bond collectief iets voor deze groep doen. Dat de samenwerking gericht is op het werven van nieuwe leden ontkent hij. Maar met meer leden kan de bond wel een grotere vuist maken, aldus Koerselman. Bonden worstelen al jaren met de vraag hoe ze moeten omgaan met het dalende aantal leden enerzijds en het groeiende aantal zelfstandigen en flexwerkers anderzijds, zegt Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Dat dilemma is zeer urgent, zegt hij. Als de daling van het aantal leden zo doorgaat, staat de teller over dertig jaar op nul, rekende hij uit. Volgens De Beer is er zonder twijfel nog een rol voor de vakbeweging. Want ook in de tijd van flexwerken en ondernemen kan er bij werkgevers collectief wat bereikt worden. De vraag voor bonden is alleen hoe zij die verschillende groepen werknemers gaan organiseren, zegt hij. En daarover is veel discussie.

Andere kant Bonden willen naast vaste werknemers ook zzp’ers en flexibele werknemers helpen. Aan de andere kant vraagt men zich terecht af of de zzp’er thuishoort bij de vakbeweging, zegt hij. Bonden zijn tenslotte lang vooral bezig geweest met het afsluiten van goede cao’s. Soms wringt het hebben van een diverse achterban ook, zegt hij. Als FNV of CNV pleiten voor maatregelen tegen fiscale voordelen van zzp’ers, valt dat bij de groep vaste werknemers wellicht goed, maar bij de zzp’ers niet. Voor de vakbond van de toekomst is het dus balanceren.