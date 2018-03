Waar Van Gaal en Koeman het over hadden? Vaderlandsliefde, kennisoverdracht, professionaliteit

Ik had al vertrouwen in Koeman, en dit sterkte me er nog in. Vertrouwen dat we met opgetrokken schild zullen strijden voor wat we waard zijn, bedoel ik dan - meer kunnen we niet vragen. Vertrouwen dat we niet meer met open ogen ons eigen graf zullen graven, zoals in de afgelopen vier jaar.

In de kringen van collega's werd vooral gegrinnikt en gegniffeld: Koeman en Van Gaal samen, dat moet wat geweest zijn, als we daar toch bij hadden kunnen zijn, als daar eens camera's op hadden gestaan. Er werd bij Koeman kwispelend over doorgevraagd.

Ze zijn gezworen vijanden, toch? Ze hadden een conflict, moet u weten, in het najaar van 2004 - inderdaad, ruim dertien jaar geleden. Waar het over ging, doet er allang niet meer toe. Voor het gemak werd vergeten, of verdrongen, dat de twee later professioneel contact onderhielden, Van Gaal als bondscoach, Koeman als trainer van Feyenoord.

Initiatief De een had de telefoon gepakt en de ander had hem opgenomen, zoals van volwassen kerels in elkaars vaarwater mag worden verwacht. Destijds moest uit de aard van zijn functie het initiatief uitgaan van Van Gaal, nu van Koeman - als hij van de best denkbare raadgever gebruik wilde maken, en hij was verstandig genoeg om dat te willen. Zo vreemd was het niet dat ze elkaar weer eens hadden gesproken, maar dat is maar een droge gevolgtrekking. Sappiger zijn vraagjes over hoe dat moet zijn gegaan, die twee in één ruimte. Van Gaal mailde me drie woorden: va­der­lands­lief­de, ken­nis­over­dracht, pro­fes­si­o­na­li­teit. Uiteraard zei Koeman niets over de inhoud. Ik richtte me tot Van Gaal, niet met een sappig vraagje, maar om de ontmoeting misschien nog meer in het volgens mij juiste perspectief te kunnen plaatsen. Waarom hij met Koeman had gesproken? Van Gaal mailde me drie woorden: vaderlandsliefde, kennisoverdracht, professionaliteit. Ik had hem, vergeefs natuurlijk, ook gevraagd of zijn WK-systeem met vijf verdedigers ter sprake was gekomen, en meer nog het belang om daaraan vast te houden. Even helder als de WK-wedstrijden tegen Spanje en Argentinië staan mij de drie oefenwedstrijden vooraf voor de geest, misschien wel helderder. Het liep van geen kant in dat systeem, maar Van Gaal hield eraan vast. Alleen zo, vond hij, kon het op het WK - zoals Koeman nu weet en zegt dat het, met nog minder kwaliteit, de enige weg is om op een eindtoernooi te komen.