Het overtrek van de plank heeft een print van noppen; ze schijnen door het rugpand heen.

Lees verder na de advertentie

Het huis is stil.

Alleen die zachte pufjes af en toe. En het kraken van de kunststofgreep wanneer ik even krachtig duw. De geur van warm katoen, fris gewassen.

Het hoofd vol onrustige gedachten. Bij handelingen als deze, de routine van de strijk, woelen ze boven. Het gaat nog steeds slecht met Blokker, de stickers op bezemstelen en blikken, moeilijk verwijderbaar. Nieuwe spullen.

De dochter die vandaag haar examenuitslag krijgt, een vlag die nog moet aangeschaft, een oude schooltas, slingers, bubbels, familie, vrienden. Ik zal het gras maaien. Ik kijk er even naar door het raam. De heggen, de haag. De roos, opgebonden tegen de schuur. De boerenjasmijn, zwaar van de bloesem.

63 ben ik. Waar sta ik? Hier, achterop. Mijn positie is begeerd.

Ook schrijven kan zo maar ophouden. Het blikveld nauwer.

Alles gaat voorbij. Er zijn dagen dat alles je zo futiel voor komt.

63 ben ik. Waar sta ik? Hier, achterop. Mijn positie is begeerd

Mijn moeder beleeft haar laatste weken. Het verpleeghuis omringt haar met de robuuste, warme zorg van stevige vrouwen. Het is net vakantie, zegt ze. All inclusive, grappen de kleinkinderen, en wijzen op haar armbandje met de rode knop erop.

Ik strijk per ongeluk een vouw in mijn hemd, en die vouw laat zich er niet uitstrijken. Foute vouwen. Vouwen als vergissingen. Ze staan in zoveel gezichten.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

© Wim Boevin000

Er waren mensen boos. Boos om wat ik schreef. Ik schreef, aan het eind van een stukje dat handelde over de tegenspraak tussen een zachtmoedig uiterlijk en van haat vervulde daden, dit:

'Die zachtheid, de lievigheid, de studies, de kansen, en dan, besmet door dat gif, dat gif van superioriteit dat diep sluimert in de islam, de transformatie naar koude gewetenloosheid en haat.'

Kots, schreef een moslim. Of ik soms een kenner was, hekelde een ander,

of trok ik heel modieus ferme conclusies gebaseerd op gebrekkige kennis?

Kwetsend en onwaar, zei een derde. Ik wakker haat aan.

Een platte inkopper, meende een vierde. In de islam schuilt ook veel nectar.

Ik geef ze allemaal gelijk. Ik weet niks.

Ik was in een grote moskee in Istanbul. Een van de allermooiste. Vanaf de terrassen keek je uit over de stad.

Een man kwam op mij af.

Een mooie man, zachte blik.

Donkerbruine ogen.

Hij was een voorganger, een imam.

Ga even zitten, zei hij. Het tapijt was dik. We zaten in het deel waar ook ongelovigen mogen komen.

Islam betekent onderwerping zei hij.

Het is het ware geloof.

Mohammeds correctie van de Bijbel.

De Bijbel is door mensen geschreven.

De Koran komt rechtstreeks van God.

Er is maar één geloof. Jodendom, christendom, dat waren aanlopen.

Verouderde modellen. Die moesten nog opgeruimd. Hij gaf een folder mee.

Er is veel dat nog een plaats moet krijgen

Lieve man.

Ik strijk een hemd.

Moeder is op. Een berichtje in het scherm van een broer.

Ze komt haar bed niet uit.

Haar adem is kort.

Ik ben 63.

En er is veel dat nog een plaats moet krijgen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.