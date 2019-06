Waar maandenlang voor werd gevreesd, is nu gebeurd: ook in Oeganda is iemand gestorven aan ebola

Waar maandenlang ernstig voor werd gevreesd en wat met man en macht is geprobeerd te voorkomen is nu toch gebeurd. Ebola is de grens overgestoken van de Democratische Republiek Congo naar Oeganda.

Lees verder na de advertentie

In de nacht van dinsdag op woensdag werd het eerste ebolaslachtoffer opgenomen in een kliniek in het district Kasese in Oeganda. Het jongetje van vijf jaar overleed vrijwel onmiddellijk. Later op de dag bleken zijn grootmoeder en zijn driejarig broertje ook besmet, zo bevestigde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het gaat om een familie van twaalf mensen waarvan werd gevreesd dat die met ebola zijn besmet. De helft van het gezin moest in de Congolese plaats Beni nog in quarantaine worden geplaatst. Het zestal wist hieraan te ontkomen en is via sluiproutes naar Oeganda gegaan om de door gezondheidswerkers zwaar gecontroleerde grensposten te vermijden. Vijf achter gebleven familieleden in Beni zijn inmiddels positief getest op ebola.

Bekende bron Het is een geluk bij een ongeluk dat de bron van de besmetting in Oeganda bekend is, waardoor uitbreiding van de dodelijke virusziekte in het land kan worden voorkomen. De besmetting komt waarschijnlijk niet verder dan deze familie. In Congo zijn sinds het begin van de uitbraak 2062 mensen geïnfecteerd met ebola, waarvan er inmiddels 1390 zijn overleden Toch zit de schrik er goed in. In Congo zijn sinds het begin van de uitbraak 2062 mensen geïnfecteerd met ebola, waarvan er inmiddels 1390 zijn overleden. De vrees voor een pandemie is nog steeds erg groot. De provincies Noord-Kivu en Ituri in Congo vormen het hart van de uitbraak, met steden als Butembo, Katwa en Beni als epicentrum. De beide provincies grenzen aan Oeganda, Zuid-Soedan en Rwanda. Het laatste land heeft vandaag de grenscontroles zwaar opgevoerd. Het grootste risico vormt Zuid- Soedan. In het grensgebied met Congo woedt al jaren een burgeroorlog. Als ebola hier de grens oversteekt is het nauwelijks meer onder controle te krijgen. Voor artsen, verpleegsters en hulpverleners is werken in Zuid- Soedan uiterst problematisch. Zelfs in Congo liggen klinieken letterlijk onder vuur. De afgelopen maanden zijn er volgens de WHO al 174 aanvallen geweest op gezondheidswerkers en klinieken waarbij vijf doden en vele tientallen gewonden zijn gevallen. Gewapende groepen, die autonomie van deze regio willen, zoals de Mai-Mai en de Allied Democratic Forces zijn verantwoordelijk.

Hekserij Ebola wordt gebrandmerkt als westerse hekserij. Mensen zijn bang dat ze worden opgenomen in behandelklinieken en er niet meer uitkomen, waarna wordt gezegd dat ze aan ebola zijn gestorven. Het grensgebied van Oost-Congo, geteisterd door gevechten en ebola. © Trouw Andere ziekten worden door Congolezen veel serieuzer genomen. Zo zijn er de eerste vijf maanden van dit jaar al 1500 mensen aan mazelen overleden. In tien provincies woedt een dodelijke mazelenepidemie, ook in de door ebola getroffen provincies Noord-Kivu en Ituri. Ook malaria eist een hoge tol. De WHO overweegt om het zogenaamde expert committee bijeen te roepen, die het hoogste crisisniveau kan uitroepen en grenzen kan sluiten. Eerder werd het instellen van de noodtoestand al bepleit in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, door deskundigen die een veel grotere uitbraak van ebola vrezen.

Lees ook:

Wantrouwende Congolezen branden ebolaklinieken plat Aanvallen op ebolaklinieken in Congo nopen Artsen zonder Grenzen om te stoppen met het werk in het hart van de ebola-epidemie.