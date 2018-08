Waar kan een Poolse werknemer slapen?

In Geldermalsen werd begin dit jaar een 'polenhotel' aangekondigd voor 235 arbeidsmigranten. De bewoners zagen het niet zitten: het comité 'Geldermalsen zegt nee tegen azc', dat in 2015 werd opgericht uit protest tegen een asielzoekerscentrum, keerde zich nu tegen het onderkomen voor arbeidsmigranten.

Directielid Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen ziet de parallellen wel tussen azc's en polenhotels. Inwoners vrezen overlast en een afname van de samenhang in de gemeenschap. "Maar als het sluit, roepen mensen: poten af van ons azc of polenhotel!"

Deze week kwam de gemeente Westland in het nieuws, omdat ze in het dorp Maasdijk geen tweede huisvestingslocatie voor migranten wilde. De gemeenteraad vreest overlast in de dorpskern met zo'n 4500 inwoners. In het huidige polenhotel zijn bedden voor 390 migranten, een extra hotel zou weer zo'n 400 voornamelijk Oost-Europeanen huisvesten.

Het Westland is met zijn glastuinbouw een van de gemeenten waar de meeste arbeidsmigranten werken: tijdens de zomerpiek zo'n 12.000. Nog geen 1000 van hen wonen ook in de gemeente. Tien jaar geleden sprak de gemeente met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) af 5000 arbeidsmigranten te zullen vestigen. Zover is het nog lang niet.

Brandbrief

Volgens een woordvoerder van de LTO was dat geen keiharde afspraak. De organisatie praat vooral met provincies over huisvesting. Als het over ruimtelijk beleid gaat, bijvoorbeeld over het vestigen van migranten op boerenerven, dan is de gemeente wel een gesprekspartner. Raadslid Peter Duijsens van Westland Verstandig wil migranten vooral op erven vestigen, maar volgens de LTO-woordvoerder is dat lastig. "Dat kan vaak wel in de landbouw, maar in de glasbouw wordt over het algemeen elke vierkante meter op het erf gebruikt." Ook werken veel arbeidsmigranten in de logistiek en transport, waar vestiging bij de werkgever een stuk lastiger is.

Directeur Frank van Gool van Otto Workforce, een van de grootste uitzendbureaus voor arbeidsmigranten, is sowieso niet zo'n fan van huisvesting op boerenerven. "Je moet oppassen dat een werkgever niet alles over een werknemer te zeggen krijgt. Er moet een zekere afstand blijven bestaan, anders werk je misbruik in de hand."

Otto Workforce stuurde begin dit jaar een brandbrief aan 150 gemeenten, dat zij 'eindelijk eens' de huisvesting van arbeidsmigranten moesten regelen. In totaal moeten er volgens Van Gool in Nederland 100.000 arbeidsmigranten worden gehuisvest. Doordat werkgevers nu vaak woonblokken opkopen om daar migranten te vestigen, ontstaat overlast. Van Gool ziet in een aantal gemeenten de bewustwording dat er iets moet gebeuren. "We hebben de Oost-Europeanen gewoon hard nodig. Vanwege de aantrekkende economie en door de vergrijzing. Wij denken vaak dat ze staan te trappelen om naar Nederland te komen, maar Duitsland, Engeland en Noorwegen zijn populairdere vestigingsplaatsen."

Volgens Van Gool kan huisvesting het beste door het ombouwen van kantoren, door het plaatsen van tijdelijke containerwoningen en door de vaak verfoeide polenhotels. "Er is berekend dat een arbeidsmigrant jaarlijks 2600 euro bijdraagt aan de lokale economie. Als je duizend Polen huisvest, levert dat een gemeente dus 2,6 miljoen euro op."

Ook Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen is voorstander van de polenhotels. Hij ziet dat de lokale bevolking steeds vaker ook gebruik kan maken van de faciliteiten, zoals fitnessruimtes, restaurants en bowlingbanen. "Dan is er gedoe in het begin, maar uiteindelijk zijn de wijkraad en andere bewoners best tevreden."