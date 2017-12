Waar is al het water op Mars gebleven? Wetenschappers denken een antwoord te hebben op die vraag.

Op de kunstzinnige impressie hierboven is aan de rechterkant de planeet Mars te zien in zijn jonge jaren: fris, met stromend water aan zijn oppervlak en een vochtige atmosfeer. Een planeet die verdacht veel op de aarde lijkt. Links is het beeld van Mars vandaag: gortdroog. Terwijl de aarde al miljarden jaren haar water weet te behouden, is Mars het snel na zijn ontstaan kwijtgeraakt. Een team van onderzoekers geleid door Jon Wade van Oxford University laat vandaag in vakblad Nature zien hóe: op Mars is een deel van het water de grond in gezakt.

De hoeveelheid water die Mars ooit aan zijn oppervlak heeft gehad wordt geschat op 20 tot 200 miljoen kubieke kilometer. Dat is een stuk minder dan de aarde, die tenminste tien keer meer heeft. Maar het is nog altijd een indrukwekkende hoeveelheid, die niet zomaar verdwijnt.

Het water van Mars is deels gewoon verdampt, dat is zeker. Maar daarmee kan minder dan de helft van Mars' waterverlies worden verklaard.

Basalt De Britse geoloog Wade en zijn collega's hebben nu berekend hoeveel water ingesloten kan zijn door de rotsige bodem. Mars heeft in zijn jeugd precies hetzelfde meegemaakt als Aarde; beider oceanen werden regelmatig ruw verstoord door vulkaanuitbarstingen. Uit de lava die daarbij vrijkwam werd in reactie met het zeewater basalt gevormd, dat op beide planeten een belangrijk deel van het korst heeft gevormd. Een vulkanisch gesteente als basalt kan water opnemen tot een paar procent van zijn gewicht. Mars heeft een iets andere samenstelling dan de aarde en dus wordt op grotere diepte water ingesloten in het gesteente. Maar het basalt van Mars heeft een iets andere samenstelling dan dat van de aarde, waardoor het meer water kan insluiten en ook naar grotere diepte kan voeren. In aards basalt vind je tot 55 kilometer diepte nog sporen water, maar dieper niet. Op Mars is, volgens de onderzoekers, op meer dan negentig kilometer diepte nog waterhoudend gesteente aanwezig. De vorming van basalt is op Mars dus een veel grotere waterafvoer geweest dan op aarde.