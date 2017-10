Rijkswaterstaat gaat over al die verzorgingsplaatsen. Zolang er geen nieuwe weguitbreidingen zijn, komen er ook geen nieuwe verzorgingsplaatsen bij. De bestaande plaatsen zijn tot stand gekomen in overleg met de provincies en gemeenten.

In de loop van dat proces zijn er door de omgeving namen voor die rustplaatsen voorgesteld; de uiteindelijke beslissing lag steeds bij Rijkswaterstaat. Daarbij was er sprake van vele naamgevers, zoals personen of natuurgebieden. Voorbeelden daarvan zijn Han Stijkel voor de parkeerplaats aan de A6 bij Urk en 't Ginkelse Zand aan de A12 bij Ede. Een naam met een historische achtergrond is Tolnegen aan de A1 bij Stroe; genoemd naar de negende van de twaalf tollen die ooit tussen Amersfoort en Apeldoorn lagen.

Van sommige namen is de herkomst heel duidelijk: neem Aalscholver en Lepelaar aan de A6 bij de Oostvaarderplassen of Alblasserdam bij Alblasserdam. Maar waar de naam Voetpomp aan de A58 bij Krabbendijke vandaan komt: niemand die het met zekerheid weet.

Een heel mooie naam is Kalix Berna aan de A27 bij Oosterhout. De naam hangt samen met drie kogelvangers die daar in 1730 op de Oosterheide werden opgeworpen. Het is een verbastering van de naam van Pieter Jaap Calckberner, een Bredanaar die hier rond 1725 vijftig hectare heide had gekocht en daar militaire oefeningen op toestond.

