Waar dagelijks 50.000 auto's door Maastricht raasden, pakt Bert nu zijn rustmomentje

Voor de Lourdeskerk neemt Bert Ronaldson (63) elke dag eventjes zijn vaste stek in. Op zijn stilstaande scooter rookt hij een sigaretje en kijkt hij naar het kruispunt van de President Rooseveltlaan met de Voltastraat. In zijn tienerjaren verloor hij op deze plek goede vrienden, bij afzonderlijke ongevallen: Jerom in 1973, Nico twee jaar later. Twee stoplichten verder kwam Marianne aan haar einde. Op de kruispunten van de A2 loerde altijd de dood. Al veertig jaar staat Bert elke dag even bij hen stil.

Tegenwoordig is dat voor hem een rustmomentje. De stoplichten zijn verdwenen, aan weerszijden van een wandelpad met bomen erlangs rijdt het verkeer in een bescheiden tempo langs. De President Rooseveltlaan is het middelpunt van de Groene Loper die wordt aangelegd nadat de A2 in juni 2017 volledig ondergronds ging. Herdacht Bert zijn vrienden tot vorig jaar in de uitlaatgassen, nu is er stilte. "Het is een gek idee dat een paar meter onder ons de auto's voorbijrazen. Nu laten mensen hier hun hond uit."

Goede reis!

Even verderop woont Vincent Grummer met zijn vrouw. Hun huis stond jarenlang op enkele meters van de A2. "Zonder een verhuiskaart te hebben verstuurd zijn wij overgegaan van een woning aan de snelweg naar een huis in het park." Het maakt hem een blij man. "Ik heb me nooit geërgerd aan de A2. We kozen in 1992 bewust voor dit huis, omdat het dicht bij het station staat. Maar nadat de snelweg werd afgesloten, hoorde ik in mijn huis dingen die ik nog nooit had gehoord. De bel van een overweg, zo'n anderhalve kilometer verderop."

Wie nu langs de President Rooseveltlaan wandelt, kan zich niet voorstellen dat hier tot voor kort meer dan 50.000 voertuigen per etmaal reden. Na de ondertunneling wordt nu het bovengrondse gedeelte aangepakt. Nederlands meest bekende stukje snelweg van weleer heet nu de Groene Loper. Oude flats zijn gesloopt, de komende jaren komen er nieuwe woningen voor in de plaats.

Het verkeer dat overblijft, is bestemmingsverkeer. Vakantiegangers die via Luik naar zuidelijke oorden reizen, krijgen het Maastrichtse centrum niet meer te zien. "Collega's belden altijd als ze bijna bij mijn huis waren. Ging ik even in de tuin staan om ze een goede reis te wensen", lacht Grummer.