Waar blijft de landelijke actie voor Mozambique?

De situatie in Mozambique verslechtert met de dag. Sinds de cycloon van 15 maart hebben ruim 2 miljoen mensen dringend voedsel, schoon drinkwater en onderdak nodig. Het dodental staat nu op 500, maar door de uitbraak van cholera en de mogelijke komst van malaria vrezen gezondheidsdiensten dat dat aantal verder zal oplopen. Een ramp van formaat die een landelijke inzameling rechtvaardigt van Giro555, de samenwerkende hulporganisaties.

Lees verder na de advertentie

Toch komt Giro555 niet in actie. Onvoldoende media-aandacht is daarvan de belangrijkste oorzaak. In de week dat cycloon Idai zijn verwoestende werk deed, ging de meeste aandacht van de media naar de aanslag in Utrecht en de Provinciale Statenverkiezingen. “Nederlanders ontvingen nauwelijks informatie over Mozambique. Een landelijke actie beginnen heeft dan weinig zin. De kans dat je het gewenste bedrag ophaalt is kleiner", zegt Eva Barneveld van Giro555.

Actie Dat betekent niet dat er geen geld wordt ingezameld voor het getroffen Afrikaanse land. Hulporganisaties als het Rode Kruis en Unicef begonnen vrij snel een actie. Unicef bekommert zich om de 1 miljoen getroffen kinderen, omdat die het meest vatbaar zijn voor ziektes. Het internationale Rode Kruis denkt zo'n 28 miljoen euro nodig te hebben voor voedsel, medische zorg en schoon water Op woensdag 20 maart opende het Rode Kruis Giro 7244. “Wij doen dat niet zomaar. Mozambique is er slecht aan toe”, zegt woordvoerder Belinda van der Gaag. Het internationale Rode Kruis denkt zo'n 28 miljoen euro nodig te hebben om de Mozambikanen te helpen met onder meer voedsel, medische zorg en schoon water. Volgens Van der Gaag moet het lukken om het gewenste bedrag op te halen. In Nederland alleen is tot nu toe meer dan 2 miljoen opgehaald.

Overstromingen Het bleef lange tijd onbekend hoe zwaar Mozambique was getroffen. Na cycloon Idai kampte het land met hevige regenbuien die voor diverse overstromingen zorgden. Getroffen dorpen op het platteland waren slecht bereikbaar. “Bij een ramp als deze zien wij vaak dat overheden en hulporganisaties het lastig vinden om snel informatie te verzamelen en hulp te bieden.” Bij de laatste grote, landelijke hulpactie voor het Indonesische eiland Sulawesi was de ernst van de situatie wel snel bekend. Sulawesi werd vorig jaar zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami. Er vielen meer dan 4.000 doden en zo’n 168.000 mensen raakten hun huis kwijt. “Door de snelle informatie konden we snel handelen. Nederland heeft daarnaast ook een band met Indonesië, door de grote groep Indonesiërs die hier woont”, zegt Barneveld. Daardoor is de betrokkenheid van de Nederlanders groter en zijn ze sneller bereid te doneren. Ik vrees dat er straks meer ziektes zullen uitbreken Anifa Pereira, vertegenwoordiger van Mozambikanen in Nederland Nu er meer bekend is over de ellendige situatie hoopt Anifa Pereira, vertegenwoordiger van Mozambikanen in Nederland, wel op een landelijke actie. Pereira is geboren in Mozambique en maakt zich ernstig zorgen om haar familieleden en landgenoten. “Ik vrees dat er straks meer ziektes zullen uitbreken.” Afgelopen zaterdag ging ze de straat op om geld te collecteren voor een container die zij deze maand wil opsturen. Het collecteren was geen groot succes, vindt Pereira. Ze haalde in totaal 350 euro op. “Een container vol met eten en kleding kost zo’n 2800 euro”, zegt ze. “Een bedrag dat ik zelf niet kan betalen.” Giro555 sluit een landelijke actie niet uit. “De ontwikkelingen zijn nog volop aan de gang. We houden de situatie nauwkeurig in de gaten”, aldus Barneveld.

Lees ook:

Op zoek naar meneer Bernardino tussen het puin van Mozambique Na cycloon Idai is er in en rond de Mozambikaanse havenstad Beira nauwelijks nog internet- of telefoonverbinding. Terwijl de stad opkrabbelt na de storm, proberen inwoners elkaar te vinden.