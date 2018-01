Waakhond waarschuwt voor cryptomunten

Volgens de AFM is de grens tussen beleggen en (gok)spelletjes aan het vervagen en dreigt een groeiend aantal mensen, vooral jongeren, daar het slachtoffer van te worden. Bij zogeheten binaire opties, die via internet worden aangeboden, kan iemand erop gokken dat een aandeel in waarde stijgt of daalt. Zit hij goed, dan krijgt hij zijn inzet terug plus een premie. Zit hij fout, dan is hij zijn complete inleg kwijt. Omdat de winst meestal lager uitpakt dan het verlies, lijdt het gros van de mensen die in binaire opties stappen volgens de AFM verlies.

De lage rentestand speelt een rol bij de groeiende populariteit van riskante financiële producten AFM

"Binaire opties? Dat is gewoon gokken", zegt een woordvoerder van de instelling. De AFM, die gisteren bekendmaakte wat het dit jaar gaat doen en welke onderwerpen extra aandacht krijgen, bepleit een verbod op binaire opties. De Esma, de Europese toezichthouder op de financiële markten, wil dat ook. Marktpartijen mogen tot dit voorjaar reageren op dat plan. Daarna is het aan overheden om een eventueel verbod in de wet- en regelgeving op te nemen.