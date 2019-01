VW en Ford slaan de handen ineen

Ford en Volkswagen gaan collectief bestelwagens en middelgrote pick-ups bouwen en onderzoeken nog wat ze voor elkaar kunnen betekenen bij het ontwikkelen van elektrische en autonome voertuigen. Volgens VW-topman Herbert Diess en Ford-topman Jim Hackett moeten de eerste gezamenlijk ontwikkelde auto’s in 2022 op de markt komen.

“Logisch dat autofabrikanten elkaar meer gaan opzoeken gezien de gigantische investeringen in de transitie naar elektrische auto’s en autonoom rijden”, zegt Max Erich, sector­econoom Automotive bij ING. “Zowel VW als Ford investeert daar miljarden in. Door bepaalde zaken samen te ontwikkelen kun je kosten delen.”

Flirt

Opmerkelijk is wel dat de Volkswagen Groep (VW, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda) binnen het eigen concern al veel uitwisselt om geld te besparen. Zo delen veel modellen van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda zowel de motoren als het onderstel. Dat de gigantische fabrikant uit Wolfsburg (goed voor zo’n 10 miljoen auto’s per jaar) nu naar het eveneens forse Ford toetrekt (6,6 miljoen auto’s in 2017) is evenwel niet voor het eerst. In de jaren negentig sloegen de twee bedrijven de handen al ineen voor het bouwen van een familiewagen: de eerste generatie VW Sharan en de Seat Alhambra zijn technisch identiek aan de Ford Galaxy.

De jongste flirt lijkt vooral voordelen te bieden voor Ford, dat met name in Europa kampt met beroerde bedrijfsresultaten. Het bedrijf stopt met de productie van verliesgevende modellen en schrapt duizenden banen.

Dat de Amerikanen en Duitsers elkaar nu vinden voor de productie van bestelwagens en middelgrote pick-ups, schaadt het merkimago bovendien niet of nauwelijks. Erich: “Bij lichte bedrijfswagens gaat het er vooral om een goed en praktisch product te kunnen bieden tegen lage kosten. Er is minder merk-emotie dan bij personenauto’s.”

Andere producenten gingen Ford en Volkswagen in dat segment al voor. Zo maakt Mercedes voor de X-klasse pick-up gebruik van een platform van de Nissan Navara, was de vorige generatie Opel Combo in feite een Fiat Doblo, die op zijn beurt sinds vorig jaar dezelfde basis heeft als de Citroën Berlingo en de Peugeot Rafter. De grotere Opel Movano is eigenlijk een Renault Master. En zo zijn er tal van (gelegenheids-)allianties in de autowereld.

Erich: “Andere voorbeelden zijn BMW en Daimler, die ook naar elkaar toe lijken te kruipen. Ze hebben al een joint-venture in mobiliteitsdiensten en car-sharing activiteiten.”

De deal tussen VW en Ford moet in 2023 winst opleveren. In totaal zou het gaan om een miljardenbesparing. De keuze voor Ford als partner onderstreept mogelijk ook de wens van de Duitsers om meer invloed te krijgen op de Amerikaanse markt. Eerder deze week meldde VW zich als hoofdsponsor van de Amerikaanse voetbalbond. Het bekende logo zal tot 2022 prijken op de trainingsshirts van alle nationale voetbalteams.