VVV-spits mist duel met PSV om het leven van een leukemiepatiënt te redden

Zeven jaar geleden stond Thy DNA af om in de toekomst iemand met leukemie te kunnen helpen. Vijf weken geleden bleek dat hij een DNA-match heeft met een leukemiepatiënt en kreeg hij het verzoek om te doneren. "Wereldwijd heeft elke persoon maar één of enkele mensen met wie zo'n match te maken is", schetst een woordvoerder van VVV de geringe kans op een overeenkomst.

Steijn vindt dit een 'goed moment' om kanker onder de aandacht te brengen. "Hopelijk draagt dit er aan bij dat het zo snel mogelijk een chronische ziekte in plaats van een levensbedreigende ziekte wordt. Nee, ik heb geen moment het sportieve aspect laten meewegen. Op zo'n moment denk ik ook niet als trainer, maar telt alleen het menselijke aspect. Wat Lennart gaat doen is veel belangrijker dan een potje voetbal."

Volgens VVV-trainer Maurice Steijn wilde Thy zelf graag meewerken, maar alleen als zijn trainer daar ook mee akkoord ging. "Voor mij was er geen enkele discussie. Als je hiermee een leven kan redden en daarmee een hoop verdriet kan besparen, dan is voetbal bijzaak."

Oogsten

De komende dagen krijgt Thy stoffen toegediend die het 'oogsten' van stamcellen gemakkelijker moet maken. Dat oogsten gebeurt volgens VVV donderdag. Als de patiënt de stamcellen van de Duitse aanvaller in zijn lichaam heeft gekregen, is het afwachten of die aanslaan.

Steijn lichtte de selectie van VVV maandagmiddag in. Volgens hem waren de spelers daarna stil. "Ze waren bang dat hun maatje iets zou overkomen. Maar ik heb ze gerustgesteld en uitgelegd dat hij hier niks aan over houdt en over een paar weken gewoon terugkeert op het veld."

In januari ontvingen alle 18-jarigen in Nederland een brief met het verzoek of zijn stamcellen wilden doneren.