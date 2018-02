VVV klopt een apathisch Feyenoord

Een speciaal jubileumshirt, zang en dans, Prins Carnaval die de aftrap verrichtte; het was al feest in Venlo voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord, maar erna was het helemaal bal in De Koel. Promovendus VVV verraste de regerend kampioen (1-0) en dat werd tot in de kleine uurtjes gevierd. Of zoals technisch directeur Stan Valckx het verwoordde: “Na elke wedstrijd drink ik een biertje, maar nu smaakt het extra lekker.”

Het was nota bene een oud-Feyenoorder die in de slotfase het verschil maakte. Castelen, 34 inmiddels en na vele omzwervingen terug in eigen land, ging alleen op Feyenoord-keeper Jones af, waarna centrale verdediger Tapia niet veel anders kon dan de noodrem te hanteren. De strafschop werd onberispelijk benut door Leemans, waarna het jubileumfeest echt kon losbarsten.

We raken hier nooit in paniek, behalve als het bier op is Jeu Sprengers, oud-voorzitter VVV

Veel aan Venlo is klein, zoals de begroting van VVV (6,7 miljoen euro), maar feestvieren kunnen ze als de besten. “We raken hier nooit in paniek, behalve als het bier op is”, sprak ooit Jeu Sprengers, de legendarische oud-voorzitter van de geel-zwarte club uit Noord-Limburg, die het voetbal parels schonk als Jan Klaassens, Mikan Jovanovic, Piet Pala, John Roox, Stan Valckx en Maurice Graef, om maar eens wat clubhelden te noemen.

Bescheiden middelen Komende woensdag bestaat de club exact 115 jaar, een mooi moment om weer eens een feestje te vieren, voor zover dat nog nodig is na de eruptie tegen Feyenoord. “Het gaat al anderhalf jaar goed in De Koel”, gilde de speaker al voor de wedstrijd, en daar is weinig aan gelogen. Na het kampioenschap in de eerste divisie trekt VVV, ondanks een van de laagste begrotingen uit de eredivisie, de lijn een etage hoger prima door. Met bescheiden middelen heeft coach Maurice Steijn een formatie geboetseerd die lastig te kloppen valt, met name in uitduels. Zo verraste VVV eerder dit seizoen al in De Kuip met een 1-1 gelijkspel. Het verschil met de wedstrijd tegen PSV is veel te groot. We zijn gewoon niet constant genoeg. Giovanni van Bronkchorst, trainer Feyenoord Een succes dat vandaag een passend vervolg kreeg. Daarbij geholpen door een enigszins hautaine tegenstander, die bijna opzichtig weigerde om het Venlose feestje te verstoren. Niet voor het eerst dit seizoen had Feyenoord moeite om het spel te maken, om een op papier mindere tegenstander de wil op te leggen. “Heel teleurstellend”, velde Feyenoord-trainer Van Bronckhorst een hard oordeel over het spel van zijn elftal. “Het verschil met de wedstrijd tegen PSV is veel te groot. We zijn gewoon niet constant genoeg.” Met name voor rust speelde zijn elftal, onveranderd gebleven in vergelijking met het met 2-0 gewonnen bekerduel, onthutsend zwak. VVV maakte een veel gretiger en ingespeelde indruk, en kreeg in de persoon van Opoku een levensgrote kans op 1-0, maar de aanvaller maaide vogelvrij voor Jones over de bal heen. Feyenoord stelde daar bitter weinig tegenover. De apathische houding die de bezoekers kenmerkte, viel natuurlijk wel te verklaren. Het lijkt er sterk op dat Feyenoord zich enkel nog richt op het bekertoernooi, waarin de loper, met Willem II eind februari als tegenstander in de halve finale, naar de eindstrijd in de eigen Kuip is uitgerold. De KNVB-beker kan dit verloren seizoen nog een beetje glans geven, al mort het publiek vanouds over de onbeduidende rol in de competitie. En gelijk hebben ze, want van een kampioen mag meer verwacht worden dan het ondermaatse optreden in Venlo.