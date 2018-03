VVD wil toeristen op snelle fietsen vangen met fietssnelweg in IJsselstreek

VVD-lijstrekker Anton Bosch uit Olst-Wijhe wil dat er parallel aan het spoor een fietssnelweg komt die de gemeente verbindt met Zwolle en Deventer. Maar volgens de partij Gemeentebelangen is volstrekt onduidelijk of er íemand op zo'n strook asfalt zit te wachten.

De VVD met een pleidooi voor een fietspad. Da's een nieuw geluid. "In het geheel niet. Wij zijn van oudsher de partij van de mobiliteit. De opkomst van speed pedelec, speed bike, s-pedelec, of hoe al die snelle elektrische fietsen ook maar mogen heten, zie ik als een vorm van nieuwe mobiliteit. En daarmee is het onderwerp héél erg VVD." Snelle fietsforenzen op de dijk zijn le­vens­ge­vaar­lijk

Olst-Wijhe is fantastisch gelegen aan de IJssel, en over de kronkelende dijk kun je prachtig naar Zwolle en Deventer fietsen. De partij Gemeentebelangen vraagt zich af waarom er een nieuw fietspad moet komen, als rechte lijn langs het spoor. "Er zijn in onze gemeente twee groepen die daar gebruik van zullen maken. Allereerst de forenzen. Nu nemen die nog massaal de auto als zij in Zwolle of Deventer moeten werken, maar als straks de speed bike is ingeburgerd, zijn ze via de fietssnelweg zo bij hun werk. Daarmee werkt onze gemeente dus mee aan het terugdringen van de uitstoot, en werken we aan een beter klimaat."

Maar kunnen die fietsende forenzen niet via de dijk naar hun werk? "Dat zou levensgevaarlijk worden. Die nieuwe fietsen kunnen 45 kilometer per uur, terwijl ze geen geluid maken. Voor de mensen die vaart willen maken wordt er in Nederland daarom een netwerk aangelegd van fietssnelwegen die het kenmerk hebben dat ze vrijliggend zijn en geen kruisingen kennen. Een fietspad op de dijk voldoet daar niet aan. De grotere steden als Deventer, Kampen, Zwolle en Apeldoorn zijn al volop bezig met de ontwikkeling van hun tracés. Olst-Wijhe moet er voor zorgen deel uit te maken van dat netwerk, met een fietssnelweg langs het spoor, anders missen we de boot."

Welke boot? "Nou, niet alleen bij het aanbieden van schoon forenzenverkeer, maar ook bij het aantrekken van toeristen."

Die laten de prachtige IJssel volgens u liggen en nemen straks de rechte asfaltlijn langs de roestige rails? "Je hebt twee soorten toeristen. Er zijn mensen die van de natuur en het landschap genieten en een loom tochtje maken door het rivierenlandschap. Dat moet vooral mogelijk blijven. Ik voorzie ook een nieuwe toeristenstroom die de hele regio verkent op de snelle fiets. Die zullen tussen Zwolle en Deventer even stoppen om in Olst-Wijhe de geschiedenis te proeven. Maar dan moet er wel een verbinding zijn." We moeten onze geschiedenis vermarkten

Waarom zou er iemand in Olst-Wijhe willen stoppen? "Te weinig mensen weten dat dit gebied een cruciale rol heeft gespeeld bij de verdrijving van de Fransen én de komst van de prins van Oranje. Er is hier al een monument ter nagedachtenis aan de kozakken die in november 1813 Nederland binnentrokken. Ze liepen vast bij Wijhe omdat de pont over de IJssel zwaar beschadigd was. De Russische generaal Alexander von Benckendorff vormde daarop met allerlei schepen een schipbrug, waardoor de troepen konden doorstoten en de prins van Oranje in het zadel konden helpen."