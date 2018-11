VVD wil strijd tegen winkeldiefstal opvoeren: maak aangiftes voor winkeliers simpeler

Nederland hoort vermoedelijk tot de internationale top van winkeldiefstal, stelt VVD-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer. “Ik ben me kapot geschrokken van de aantallen. Het is een heel grote schadepost, die ergens tussen 300 miljoen euro en één miljard euro per jaar ligt.”

Het aantal aangiftes van winkeldiefstal blijft juist dalen: in 2017 nog maar zo’n 25.000 gevallen. Het aantal meldingen – zonder aangifte – steeg licht naar 12.499, aldus de officiële politiecijfers. Dat bleek toen branchevereniging Detailhandel Nederland de politie tot openbaarheid dwong. In realiteit is het aantal tot acht keer hoger, schat Detailhandel Nederland.

Wörsdörfer wil dat het kabinet ondernemers tegemoetkomt. Aangifte doen moet digitaal makkelijker gemaakt, zodat tijdrovende bezoeken aan een politiebureau verleden tijd worden. Het hoofdkantoor moet de aangifte kunnen doen, en inzicht krijgen in het totaal van de filialen, vindt het Kamerlid. Die kant wil de politie ook op, reageert woordvoerder Leon Veldt van de Taskforce Vreemdelingencriminaliteit.

Detectiepoortjebestendig Om diefstal tegen te gaan wil de VVD’er zogenoemde rooftassen verbieden. Die zijn met folie detectiepoortjebestendig gemaakt. Detailhandel Nederland meldt dat er behalve geprepareerde tassen ook jassen en een behandelde zak chips zijn gevonden. Wörsdörfer stelde deze week in de Kamer voor dat rondtrekkende winkeldieven hun straf moeten uitzitten in hun thuisland; en dat hun straffen bij elkaar worden opgeteld zodat daders sneller in een zwaardere categorie vallen. Op dat laatste is justitie inmiddels al alert, zegt de politie. Bert van Steeg van Detailhandel Nederland vindt dat politie en winkeliers onvoldoende informatie over daders uitwisselen. Ook hij wil een gezamenlijke aanpak. Daartoe is deze zomer een Taskforce mobiel banditisme opgericht, waarin de branche, politie en justitie samenwerken. Inmiddels scant de politie kentekens van auto’s van bekende mobiele bandieten om hen te lokaliseren. “Dat levert regelmatig aanhoudingen op en ook veel informatie over de inzittenden. Dit omdat de auto’s vaak door verschillende mensen worden gebruikt”, aldus de politiewoordvoerder. Onderdeel van de nieuwe taakgroep is een waarschuwingsregister waar winkeliers en politie informatie over mobiele bendes uitwisselen. “Maar als daar een andere winkelketen bijkomt, wordt het al snel problematisch”, zegt Kamerlid Wörsdörfer: “Alle procedures moeten eenvoudiger. Ook collectieve gebiedsontzeggingen kunnen beter worden gedeeld.”

Oost-Europese bendes dol op naïef Nederland Dertig procent van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door georganiseerde bendes uit Oost-Europa. Zij vinden de Nederlanders met hun open gordijnen naïef en zien de korte celstraf die ze voor diefstal krijgen niet als afschrikking maar als rustperiode, zegt hoogleraar Dina Siegel van het Willem Pompe Instituut in Utrecht. Zij onderzocht mobiel banditisme. De bendes kregen meer politie achter zich aan in Spanje en Frankrijk en trokken daarom naar het noorden. “Hier is veel te stelen, zeker in vergelijking met Centraal- en Oost-Europa”, weet Siegel. Er zijn grote professionele bendes en ook amateurclubjes, die eenmalig komen om snel geld te krijgen, bijvoorbeeld om een schuld af te lossen. De hoogleraar ondersteunt de oproep van Kamerlid Wörsdörfer om prioriteit te geven aan de bestrijding van dit soort misdaad: “Het zijn grote bendes en er gaat veel geld in om. Niemand ziet het als probleem. De herkomstlanden zijn blij dat zij niet met deze criminelen zitten.” In het thuisland straf uitzitten, acht zij niet reëel omdat uitleverprocedures vaak langer duren dan het opgelegde vonnis.

