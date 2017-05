VVD verzuimde giften van stichtingen te openbaren

De stichtingen lieten de afgelopen jaren na te openbaren hoeveel ze aan giften hebben ontvangen en hoeveel ze afdragen aan de VVD. Voor een van de VVD-stichtingen die fondsen werven, de Ivo Opstelten Foundation, is het partijbestuur verantwoordelijk. De andere hebben een eigen bestuur.

Volgens de partij is het verzuim, dat aan het licht werd gebracht door NRC Handelsblad, 'erdoorheen geglipt'. "We vinden het ontzettend vervelend. Het is nu meteen in orde gemaakt. We vinden openbaarheid op dit punt heel belangrijk, dus dan is zoiets extra vervelend."

Of de VVD moet vrezen voor consequenties weet een woordvoerder nog niet. Andere stichtingen die in gebreke bleven verloren hun liefdadigheidsstatus, waardoor donateurs weer belasting moesten betalen over giften.

De VVD kampt al enige tijd met integriteitsschandalen, waaronder de affaire rond de inmiddels tijdelijk teruggetreden partijvoorzitter Henry Keizer. Hij was als voorzitter van het VVD-hoofdbestuur medeverantwoordelijk voor de Ivo Opstelten Foundation.

