Vuurwerkseizoen begint: al meer dan tienduizend keer overlast

Het meldpunt, zes jaar geleden opgezet door dertig lokale GroenLinks-fracties, is bedoeld om de omvang van het probleem in kaart te brengen. De initiatiefnemers pleiten voor een jaarwisseling waarbij vuurwerk alleen wordt afgestoken door professionals.

Lees verder na de advertentie

Maandag werd vuurwerk gegooid naar treinen in Amsterdam en Den Bosch. In Amsterdam was de knal zo hevig dat de machinist moest worden opgevangen, liet spoorbeheerder ProRail weten. "We maken ons zorgen. Het risico bestaat dat de machinist van de schrik een sein mist."

Tegelijkertijd wordt bij de start van het vuurwerkseizoen her en der gepleit voor een verbod op bepaalde soorten vuurwerk. Volgens Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, moet knalvuurwerk dat 'aantoonbaar veel schade veroorzaakt' onder zo'n verbod gaan vallen. "De burgemeesters in Nederland zouden dat zeer toejuichen", zegt Spies, zelf burgemeester van Alphen aan de Rijn.

Voor de politie is de jaarwisseling een soort 'grote nationale ri­si­co­wed­strijd' Korpschef Erik Akerboom

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie haakte daarbij aan met een pleidooi om pijlen en knalvuurwerk te weren. "Vijfhonderd gewonden per jaar, doden, schade: dat is geen traditie die je wilt hebben." Voor de politie is de jaarwisseling een soort 'grote nationale risicowedstrijd', zei hij.

In Arnhem heeft de politie al een illegale partij vuurwerk gevonden met zogeheten Cobra 80's. Volgens de Arnhemse hoofdcommissaris Oscar Dros hebben die drie tot vier keer de kracht van echte handgranaten. "Dan hebben we het niet meer over knalvuurwerk, maar over explosieven. Daar past een andere straf bij." Voor dat laatste heeft het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland al gewaarschuwd: gooien met zwaar vuurwerk kan bestraft worden als poging tot doodslag.

Begin deze maand pleitte ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid al voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Volgens de raad is de jaarwisseling 'op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar'. Gemiddeld valt er één dode per jaar.

Lees ook: Groeiende druk op politiek om vuurwerk te verbieden