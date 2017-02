Vuurwerk op de Vlaamse kasseien in Omloop Het Nieuwsblad

Nog nooit kwam in de voorbije jaren een compleet peloton aan in Gent

Vlaanderen ontwaakt vandaag in de ruwe wetenschap dat dit het laatste voorjaar is van Tom Boonen. De 36-jarige Belg, die samen met de eerste lentebloesem en krokussen een zekerheid was bij aanvang van het wielerjaar, houdt het over een paar weken voor gezien. De Omloop Het Nieuwsblad, de zichzelf proclamerende opening van het Vlaamse klassiekerseizoen, luidt zijn afscheidstournee in.



Niet iedereen bezweek overigens onder het natte sentiment in België. Er wordt straks ook nog gewoon gekoerst, smoorde oud-winnaar van Parijs-Roubaix Dirk Demol deze week de somberheid in Vlaanderen. De ploegleider van Trek (Mollema, Contador, zie kader) wees op het groeiende leger renners dat straks maar al te graag het vacuüm na Boonen wil opvullen. Demol voorspelde dan ook 'vuurwerk' op de kasseien van de Donderij, Lange Munte en Karel Martelstraat. En als het daar niet tot ontploffing komt dan zeker wel op de Muur van Geraardsbergen of de Taaienberg.



Demol weet zich geborgd door de recente geschiedenis van de Omloop. Nog nooit kwam in de voorbije jaren een compleet peloton aan in Gent, de geboortestad van Keizer Karel de Vijfde. De vaak gure weersomstandigheden en de maandenlange stilstand hebben eind februari doorgaans een verzurende werking op de benen van veel voorjaarsspecialisten. De Omloop is dan ook meer een wedstrijd voor de coureur op wie de winter weinig vat heeft gekregen.



Tekst loopt door onder afbeelding.

Lees verder na de advertentie

© anp

lenteklassiekers Neem Ian Stannard, de uit onverwoestbaar basalt opgetrokken winnaar van 2014 en 2015. De Brit legde in die editie het Quick Step-trio Boonen, Niki Terpstra en Stijn Vandenbergh op pijnlijke wijze in de luren. Deze 72ste Omloop is niet alleen afrekenen met de grillige elementen en het venijnige parcours, wie bij 't Kuipke, de Gentse wielerpiste, wil excelleren zal zich voorbij Stannard moeten vechten.



Nu we toch over kanshebbers spreken: hoe zit het met de Nederlanders? Lars Boom, 31 inmiddels, staat al jaren op de lijstjes van mogelijke voorjaarswinnaars. Waarop dit repeterende optimisme is gestoeld, is niet helemaal duidelijk. Boom, wiens specialisme de lenteklassiekers heten te zijn, kan niet veel meer overleggen dan magere uitslagen nadat hij in 2009 de modder inruilde voor het asfalt. In 2015 werd de Brabander vierde in Parijs-Roubaix. Het is tot dusver zijn enige wapenfeit.



Dat weerhield LottoNL-Jumbo er niet van Boom voor twee seizoenen in te lijven. Hij is daarmee, na een uitstap bij Astana, die hem vooral geldelijk gewin bracht, weer terug op het oude nest. Boom moet de plek innemen van de Belgische kopman Sep Vanmarcke, die naar het Amerikaanse Cannondale verhuisde.



Vanmarcke kon net als veel van de voorjaarsspecialisten - Nick Nuyens, Matti Breschel en Juan Antonio Flecha onder anderen - de hoge verwachtingen bij de Nederlandse ploeg niet waarmaken. Wat ze niet lukte, speelden ze wel klaar bij hun nieuwe ploegen. Flecha maakte nog net geen lange neus naar voorloper Rabo toen hij in 2010 Team Sky de eerste klassieker bezorgde, niet geheel toevallig de Omloop. Sportieve wraak is vaak de beste drijfveer voor miskende coureurs tijdens de barre trainingskilometers in de wintermaanden.



Tekst loopt door onder afbeelding. Nu we toch over kanshebbers spreken: hoe zit het met de Nederlanders? Nederlandse coureurs ruilen Tour in voor Giro De Omloop Het Nieuwsblad is van oudsher de opening van het wielervoorjaar. Tussen nu en mei is het toneel ingeruimd voor de klassiekerspecialisten met in maart achtereenvolgens Milaan-Sanremo, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem als hoogtepunten. April staat in het teken van eendagskoersen: de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix (Tom Boonens laatste officiële koers), de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en als slotstuk Luik-Bastenaken-Luik. Uit Nederlands oogpunt is de meimaand aantrekkelijk. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman hebben hun zinnen gezet op de Giro d’Italia.



De consequentie is wel dat de vier voorgenoemde renners de Tour de France een maand later laten schieten. Of het zal in een dienende rol zijn, zoals Mollema, die Contador gaat bijstaan in de bergen. Alleen Robert Gesink heeft de Tour tot doel uitgeroepen, al blijft zijn missie wel beperkt tot etappewinst. Het seizoen is eind september, na het WK in het Noorse Bergen, gedaan. Het bergachtige parcours zal de sprinters thuishouden. Voor de klimmers een van de weinige uitgelezen kansen op de regenboogtrui. Dylan van Baarle © anp

Verwachtingen Storm rond schijfrem wil maar niet luwen In de Ronde van Abu Dhabi werd donderdag de Britse renner Owain Doull het volgende slachtoffer van de omstreden schijfremmen. Zijn schoen werd naar eigen zeggen doorboord door de schijfrem op de fiets van Marcel Kittel. “Ik heb nog geluk dat mijn voet niet geraakt is”, zei Doull na afloop. Kittel startte gisteren op een fiets met velgremmen.



De twee kwamen op een kilometer voor de finishstreep met elkaar in aanraking. Andere renners mengden zich daarna in de discussie. Drievoudig Tourwinnaar Froome, Wout Poels en Tom Dumoulin ventileerden op Twitter hun afkeuring over de hernieuwde testfase voor schijfremmen.



De rem was na de snijwond van Ventoso vorig jaar tijdens Parijs-Roubaix in de ban gedaan. Volgens de brancheorganisatie van de sportindutrie werd die wond niet door een schijfrem veroorzaakt. Flecha verslikte zich een jaar later in Sebastian Langeveld, na Jo de Roo (1966), Jan Raas (1981) en Teun van Vliet (1987) de vierde Nederlandse winnaar in 71 afleveringen van de Omloop. Langeveld vult sindsdien steevast de prognoses in het voorjaar. Maar net als bij Boom is de vraag of dat de realiteit weerspiegelt. De 32-jarige ploeggenoot van Vanmarcke heeft na zijn uitschieter voornamelijk magere jaren achter de rug. De voormalige kopman kon de beloftes niet inlossen en dient tegenwoordig genoegen te nemen met de rol van secondant.



Bij Cannondale moet Langeveld intussen ook nog een andere Nederlander voor zich dulden: Dylan van Baarle, na Terpstra misschien wel de beste landgenoot voor dit soort Vlaamse ontberingen. Van Baarle is 24 en dwong vorig jaar tijdens de Ronde van Vlaanderen respect af met een zesde plek. De coureur die de rangen van de voormalige Rabo-opleidingsploeg doorliep, ziet zichzelf op korte termijn zeker nog geen klassieker winnen, zei hij deze week de verwachtingen temperend. Van Baarle reed afgelopen maanden als voorbereiding voor dit seizoen op de wielerbaan. Als een van de weinigen.



De ideale voorbereiding op het voorjaar is net als het jaargetijde zelf een clichématige discussie. De meeste van de lentevogels die vandaag in Gent neerstrijken hebben de halve aardbol op hun conduitestaat staan. Boonen reed zijn kilometers in het Midden-Oosten bijeen, wereldkampioen Peter Sagan zag alleen maar zonovergoten bergen en anderen kozen voor de zomer op het zuidelijk halfrond. Ongetwijfeld zal de winnaar zaterdagmiddag zijn succes goeddeels ophangen aan zijn voorbereiding.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.