Vurnon Anita vindt het heerlijk om weer terug te zijn in de Eredivisie

De wedstrijd is gespeeld, de eindstand staat al op de borden, als een kleine gestalte zich losmaakt uit de dug-out van Willem II, klaar om in te vallen. Als de speaker zijn naam noemt, gaat er een fluitconcert door het stadion. Want ja, de invaller is behept met een Ajax-verleden die ze hier in Eindhoven nog niet vergeten zijn, ook al speelde hij zes jaar geleden voor het laatst in het rood-witte shirt. Zijn rentree in de eredivisie neemt een kwartiertje in beslag, dan loopt Vurnon Anita weer het veld af, een handvol balcontacten rijker.

Een klein uurtje later meldt hij zich opgewekt op de plek waar spelers en pers elkaar ontmoeten. Hij geeft meteen toe dat er leukere activiteiten denkbaar zijn dan invallen bij een 6-1-achterstand, maar toch heeft hij een voldaan gevoel. “Weet je wanneer ik voor het laatst een wedstrijd heb gespeeld? In april, dus bijna een half jaar geleden. Dan is het heerlijk om weer serieus betrokken te zijn bij een wedstrijd van niveau. Hoe uitzichtloos de achterstand ook was.”

Op 12 augustus 2012 maakte hij als Ajacied voor het laatst de negentig minuten vol in de eredivisie, toen wenkte de Premier League in de vorm van een transfer naar Newcastle United die vier dagen later voor 8,5 miljoen euro werd beklonken. In Noordoost-Engeland maakte hij in vijf seizoenen van alles mee, tot degradatie aan toe, maar de man uit Willemstad kon zich niet ontworstelen aan het per seizoen dalende niveau.

Vorige zomer, transfervrij als hij was, speelde hij al met de gedachten om terug te keren naar Nederland, maar hij liet zich toch overhalen door een aanbieding van Leeds United uit de Championship. Een niet al te gelukkige keuze bleek al snel. Niet alleen een blessure speelde hem parten, toen hij aan het begin van dit seizoen hoorde dat hij niet voorkwam in de plannen van de nieuwe Leeds-trainer Marcelo Bielsa probeerde hij nog voor het sluiten van de transferperiode op 31 augustus een nieuwe werkgever te vinden.

“En toen kwam Willem II in beeld”, vertelt de verdedigende middenvelder in de catacomben van het PSV-stadion. Enthousiast geworden door de verhalen van z’n vroegere Ajax-maatje Aras Özbiliz, die deze zomer ook neerstreek in Tilburg, plus het weerzien met z’n voormalige trainers Gery Vink en Adrie Koster (beiden ex-Ajax) en technisch directeur Joris Mathijsen (waarmee hij kort samenspeelde in Oranje) deden Anita besluiten de oversteek te wagen. Dat hij vanuit voetbalbolwerk Engeland neerploft bij een bescheiden club uit Brabant doet daar volgens de middenvelder niets aan af. “Ik wil weer voetballen, ik wil weer genieten van het spelletje, daar doe ik het voor. In Engeland zat ik op een dood spoor, je wilt niet blijven bij een club waar de trainer het niet in je ziet zitten. Willem II timmert aardig aan de weg, wil hogerop, ik ken er wat mensen, ik denk dat ik in Tilburg het plezier in voetbal terug kan vinden.”

Die doelstelling kende zaterdag een valse start door de schrobbering tegen PSV, maar Anita weet daar aardig doorheen te prikken. “Ze waren dodelijk effectief, maar qua veldspel waren we zeker voor rust niet de mindere. We hebben nu even vanwege de interlandperiode een kleine twee weken geen wedstrijden, dan kan ik prima aan m’n fitheid werken om er straks thuis tegen Excelsior weer te staan.”

Vurnon Anita (l) namens Newcastle United in duel met Jamy Vardy van Leicester City. © ANP

Van Bommel: ‘We kunnen beter’ Echt gerust waren ze er niet op in Eindhoven. Na de krachtsinspanning van woensdag tegen Bate Borisov en de euforie de dag erna over de Champions League-loting zou je net zien dat Willem II PSV’s Messi-modus wreed zou komen verstoren. In het begin had het er ook alle schijn van dat de Brabantse buurman zich niet bij voorbaat zou neerleggen bij de Eindhovense suprematie, maar na de eerste plaagstoot van Sol, die zijn inzet op de paal zag belanden, had de thuisploeg aan een paar oprispingen genoeg om al voor de rust het verschil te maken. Na een zondagsschot van Hendrix, een bekeken exemplaar van Bergwijn, een dubieuze VAR-strafschop (benut door Pereiro) en een door Viergever afgestrafte blunder van Willem II-goalie Wellenreuther konden de zitplaatsen in het Philips Stadion in de relaxstand. Vlak na rust deed Sol weliswaar wat terug voor de bezoekers, maar daar stonden goals van wederom Viergever en Bergwijn tegenover, goed voor de grootste PSV-zege (6-1) van het seizoen en de onbedreigde koppositie van de eredivisie. “Maar toch kunnen we beter”, sprak coach Mark van Bommel pedagogisch verantwoorde woorden na de fors uitgevallen overwinning. Waar de verbeterpunten precies zaten, liet de beginnend trainer in het midden. Het publiek had immers genoten van een elftal dat negentig minuten vol gas had gegeven en niet na een vroege voorsprong, zoals onder voorganger Cocu nog weleens gebeurde, opzichtig op de rem ging staan. Van Bommel: “Op woensdag hebben ze in de stromende regen alles gegeven tegen Bate Borisov, na de loting op donderdag werden ze bij de bakker en op straat continu geconfronteerd met de komende wedstrijden in de Champions League; ja, probeer dan maar eens scherp te blijven en om te schakelen voor een wedstrijd tegen Willem II. Dat leek me niet makkelijk, maar ze hebben het voorbeeldig uitgevoerd.”

