Vurig hoopt Simona Halep op victorie in Parijs - eindelijk victorie

Twee van die verloren finales waren op Roland Garros, in 2014 en 2017. Een eindzege zou haar status als nummer één van de wereld meer glans geven.

In januari van dit jaar had ze weer een kans om het hiaat op haar palmares te vullen. In Haleps derde grandslam­finale, op de Australian Open, verstoorde een voormalig nummer één van de wereld die nog nooit een grandslamtitel had gewonnen haar feestje. In Melbourne ging de Deense Caroline Wozniacki er vandoor met de titel.

In de afgelopen vier seizoenen won Halep meer wedstrijden op gravel dan welke speelster ook

Wozniacki werd in de loop van haar carrière gek van de vraag wanneer ze – eindelijk – die felbegeerde grandslamtitel zou winnen. Halep krijgt de vraag sinds 2014, het jaar van haar grote doorbraak. 2018 moet haar jaar worden. Ze wil winnen op het gravel van Roland Garros, de ondergrond waarop ze in de afgelopen vier seizoenen meer wedstrijden won dan welke speelster dan ook.

Slordig begin Gisteren zette de drievoudig grandslamfinaliste een belangrijke stap op weg naar de titel. Halep won in de kwartfinale van Angelique Kerber. Na een slordig begin, waarin ze te veel fouten maakte en met 4-0 achter kwam, vocht ze zich terug in de set. In de tiebreak gaf ze alsnog de set weg. Daarna stelde Halep echter orde op zaken. Ze won met ­6-7 6-3 6-2 van de tweevoudig grandslamkampioene uit Duitsland. In de halve finale neemt de Roemeense het op tegen de nummer drie van de wereld, Garbiñe Muguruza. De 24-jarige Spaanse verspilde gisteren niet veel energie in haar kwartfinale. Alsof het geen enkele moeite kostte walste Muguruza over Maria Sjarapova heen. Na twee sets met 6-2 en 6-1 balde ze haar vuist tevreden richting haar trainer. Veel meer emotie was er niet te zien. Muguruza leek niet erg onder de indruk van haar overwinning op de vijfvoudige grandslamwinnares uit Rusland, ook al had ze in drie eerdere ontmoetingen nog nooit gewonnen van Sjarapova. Het hoort allemaal bij haar strijdplan om voor de tweede keer de titel te pakken in Parijs. “Van binnen is het een fantastisch moment. Ook al ben je niet aan het lachen”, zei Muguruza na haar wedstrijd. “Als ik tennis, lach ik niet. Maar ik hou van Chatrier. Het is één van mijn favoriete banen. Ik hou van het publiek, het grote podium.” Als ik tennis, lach ik niet. Maar ik hou van Chatrier. Het is één van mijn favoriete banen. Ik hou van het publiek, het grote podium Garbiñe Muguruza

Ook sterk op gras Muguruza won in 2016 op Roland Garros haar eerste grandslamtitel. Ze won toen in de finale van Serena Williams, de toenmalige nummer één van de wereld. Het jaar erop bewees ze ook op gras uitstekend uit de voeten te kunnen met de eindzege op Wimbledon. Met twee grandslamtitels op zak, en vier zeges op Halep in vijf ontmoetingen, spreken de cijfers in het voordeel van Muguruza. Mogelijk put de Roemeense hoop uit het feit dat de enige keer dat ze van de Spaanse won, op gravel was. Die zege stamt uit 2015 op het graveltoernooi in Stuttgart. Halep was gisteren tevreden met de vechtlust die ze toonde tegen Kerber. Toen ze op de baan hoorde dat Muguruza vandaag haar volgende tegenstander zou zijn, verzekerde ze dat het een lastige wedstrijd zou worden. In de andere halve finale bij de vrouwen neemt de Amerikaanse ­Sloane Stephens het op tegen haar landgenote Madison Keys.