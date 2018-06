Vulkaan van Vuur barst opnieuw uit

Slechts 48 uur na de eerste uitbarsting van de Vulkaan van Vuur, begon de 3.763 meter hoge berg wederom vuur te spuwen. De ramp die zich van het weekend voltrok, kostte aan 75 mensen het leven. Bijna 200 mensen worden nog vermist. Of de nieuwe uitbarsting ook nieuwe slachtoffers gemaakt heeft, is nog niet bekend.

De autoriteiten zetten direct nieuwe evacuaties op touw. Een ware exodus kwam op gang, waardoor het verkeer op de vluchtwegen vast kwam te staan. Noodgedwongen verlieten mensen huis en haard te voet. "Ik voel me machteloos", vertelt Mirna Priz aan persbureau AP, "ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik moet alles wat ik heb achterlaten." Ze had nog net de tijd om een koffer te pakken voordat ze met haar hondje en zoon van 11 op de vlucht sloeg.

Afscheid nemen

Toch neemt niet iedereen de benen. De 39-jarige Joel Gonzalez probeerde juist het rampgebied in te komen om zijn familie te zoeken, maar hij werd tegengehouden door de politie. "Ze zeggen dat ze ze daar laten liggen en dat we ze toch niet kunnen herkennen. Ze nemen de kans om afscheid te nemen van ons af."

Met wegversperringen proberen de autoriteiten te voorkomen dat de inwoners terugkeren naar de rampplek. Het gebied rondom de vulkaan is nog altijd grotendeels onbegaanbaar. De grond is te heet om reddingswerkzaamheden te verrichten en het zicht is beperkt door de asdeeltjes die in de lucht hangen.

De Vulkaan van Vuur is een van de 34 actieve vulkanen in het Centraal-Amerikaanse land. De uitbarsting van afgelopen zondag was de grootste in de afgelopen veertig jaar. Het Guatemalteekse Vulkanologisch Instituut waarschuwt dat de vulkaan voorlopig nog onrustig zal blijven.