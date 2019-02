VS zetten een nep-universiteit op om visumfraude te ontmaskeren

Ze arresteerden 129 Indiërs en een Palestijn die ingeschreven stonden bij de fictieve universiteit. Ook werden acht personen van Indiase afkomst opgepakt die ‘studenten’ wierven voor de niet-bestaande onderwijsinstelling.

De University of Farmington had op het eerste gezicht een viertalige hooggeleerde rector, een Latijns motto en een gelikte website en Facebookpagina met foto’s van hardwerkende studenten, een bibliotheek en een groene campus. Voor omgerekend 7400 tot 9600 euro kon je er een jaar studeren. Maar in werkelijkheid was er slechts een kantoortje op een bedrijventerrein. De nep-instelling was onderdeel van een undercoveroperatie van de immigratiedienst ICE.

De Indiase regering heeft diplomatiek protest aangetekend bij de Amerikanen

Volgens ICE, dat afgelopen week tot de arrestaties overging, gebruikten de ronselaars de University of Farmington voor pay to stay-fraude. Zeker 600 mensen zouden met de inschrijving bij de niet-bestaande onderwijsinstelling een studentenvisum hebben bemachtigd om in de VS te verblijven.

Voorgeleiding ronselaars De acht ronselaars zouden maandagmiddag worden voorgeleid voor een rechtbank in Detroit. Zij worden beschuldigd van immigratiefraude en het huisvesten van illegale buitenlanders. De gearresteerde ‘studenten’ zullen, als ze schuldig worden bevonden, naar verwachting worden uitgezet. “Alle deelnemers aan deze truc wisten dat er in werkelijkheid geen docenten of colleges waren”, aldus de immigratiedienst in een verklaring. De Indiase regering heeft diplomatiek protest aangetekend bij de Amerikanen. Zij wijst erop dat de verdachten mogelijk zijn uitgelokt door de undercoveragenten. De Indiërs dringen er op aan de studenten niet tegen hun wil uit te zetten en hen ‘zo snel mogelijk vrij te laten’. Volgens New Delhi moeten de studenten ‘anders worden behandeld dan de wervers die hen hebben misleid’. De operaties zijn typerend voor de strengere Amerikaanse aanpak van illegale immigratie Ook in de VS zelf klinkt kritiek. “Het is alarmerend dat de overheid alles uit de kast haalt en miljoenen besteedt aan het opzetten van nep-instellingen om buitenlandse studenten en immigranten, toch al een kwetsbare groep, te verleiden om de wet te overtreden”, aldus Amer Zahr, docent rechten aan de University of Detroit-Mercy en woordvoerder van de opgepakte Palestijn in de krant Detroit Free Press. “Het is zeer verontrustend.”

Hardere aanpak In 2016 zetten de Amerikaanse autoriteiten ook al een lok-universiteit in om fraude met studentenvisa te ontmaskeren. Toen werden 21 immigranten, vooral Chinezen en Indiërs, opgepakt die zich volgens de immigratiedienst zouden hebben voorgedaan als studenten van de fictieve University of Northern New Jersey. De omstreden undercoveroperaties zijn typerend voor de strengere Amerikaanse aanpak van illegale immigratie en visumfraude. Onder president Donald Trump, die in 2017 aantrad, is het beleid aangescherpt. Bij grootscheepse invallen bij bedrijven worden soms honderden mensen tegelijk opgepakt.

