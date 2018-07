VS worstelen met herenigen illegale migrantengezinnen

Nu president Donald Trump zijn ‘zero-tolerance beleid’ onder druk van critici heeft losgelaten, worstelt zijn regering met de hereniging van illegale migrantengezinnen. Volgens het Amerikaanse ministerie voor gezondheid en sociale diensten zitten nog altijd meer dan 2000 kinderen vast, nadat zij bij de grens werden gescheiden van hun ouders en in hechtenis genomen. De meeste gezinnen zijn het geweld en de armoede in Centraal-Amerika ontvlucht.

Sinds vorige maand halen de Amerikaanse immigratiediensten geen kinderen meer bij hun ouders weg, maar de groep minderjarigen die nog vastzit is nu onderwerp van juridische strijd. Een Amerikaanse rechter bepaalde eerder dat de jongste groep kinderen (tot vijf jaar) uiterlijk vandaag met hun ouders herenigd had moeten worden. Die deadline is slechts ten dele gehaald. Ruim vijftig kinderen werden op geheime locaties naar hun ouders gebracht, maar de andere helft van de in totaal 102 jonge kinderen zit nog vast. Volgens de regering gaat het om kinderen wier ouders zijn gedeporteerd naar hun land van herkomst of in de gevangenis zitten. Voor deze groep krijgt de regering meer tijd.

Voor kinderen ouder dan vijf jaar is de deadline iets later, op 26 juli. Het is nog niet duidelijk in hoeverre die wel zal worden gehaald. De immigratiediensten zijn niet scheutig met informatie en verschansen zich achter omslachtige procedures ‘om de veiligheid van de kinderen te garanderen’. Zo wil de regering een DNA-test voor alle ouders en kinderen verplicht stellen. Tot ergernis van ACLU, die vindt dat dat alleen zin heeft als er geen ander bewijs is om het ouderschap aan te tonen.

Een andere doorn in het oog van de burgerrechtenorganisatie is de wens van Trump om gezinnen meer dan drie weken in detentie te houden. Het ministerie van justitie probeerde dat onlangs via de rechter te bereiken, maar die verwierp het als een ‘cynische poging om lang bestaande wetgeving ongedaan te maken’. Volgens de wet uit 1997 mogen kinderen van immigranten hooguit twintig dagen worden vastgezet.