VS willen wat Nederland niet lukte: de MH370 vinden

De Texaanse onderneming Ocean Infinity begint deze week met een nieuwe speurtocht naar het Maleisische vliegtuig MH370, dat vier jaar geleden met 239 inzittenden van de radar verdween en waarschijnlijk in de Indische Oceaan stortte. De Amerikanen hebben de klus aangenomen op no cure, no pay-basis: ze krijgen alleen betaald van de Maleisische regering als ze het vliegtuig binnen drie maanden opsporen.

Afhankelijk van het zeeoppervlak dat de Amerikanen er dan voor hebben afgezocht, en de plek waar ze het wrak vinden, kan de beloning oplopen tot 57 miljoen euro. "We hebben een reëel vooruitzicht dat we het vliegtuig vinden", verzekerde directeur Oliver Plunkett onlangs.

Maar er is toch al jaren gezocht?

Inderdaad. Onder meer het Nederlandse bedrijf Fugro zocht zo'n twee jaar lang met twee tot drie schepen naar MH370. Fugro bracht 700.000 vierkante kilometer zeebodem in kaart en speurde, op instructie van vooral Australische experts, 120.000 vierkante kilometer af op brokstukken van het vliegtuig. Voor dat werk incasseerden de Nederlanders meer dan 100 miljoen euro van Australië, Maleisië en China, maar zonder resultaat. "Wij vonden wel twee wrakken, maar dat waren beide schepen", vertelt Fugro-woordvoerder Rob Luijnenburg. "Bij een ervan lag ook een anker."

Waarom dan nu een nieuwe zoektocht?

Er zijn wrakstukken van MH370 gevonden op eilanden in de Indische Oceaan en aan de oostkust van Afrika. Op grond van het drijfgedrag van die brokstukken en een nieuwe analyse van satellietbeelden concluderen Australische experts dat waarschijnlijk in het verkeerde gebied is gezocht. Zij vermoeden dat het vliegtuig iets noordelijker in zee is gestort dan tot nu toe is aangenomen. De Maleisische overheid laat het Amerikaanse Ocean Infinity nu op die nieuwe plek een gebied afzoeken van 25.000 vierkante kilometer - iets minder dan het grondgebied van België. De Maleisische transportminister Liow Tiong Lai kondigde eerder deze maand aan 'dat er een kans is van 85 procent dat het wrak in het nieuwe gebied wordt gevonden'.

Pakken de Amerikanen het anders aan?

Ja. De Nederlanders speurden hun immense zoekgebied eerst af met sonarsensoren die zij dicht boven de zeebodem voortsleepten aan een kabel. Pas als zij daarmee op mogelijke wrakstukken stuitten, stuurden ze een onderwaterdrone - een robotduikbootje met sensoren en videocamera's - erop af voor nader onderzoek. Ocean Infinity heeft op zijn geavanceerde onderzoeksschip, dat het heeft gehuurd van een Noorse maatschappij, acht onderwaterdrones bij zich. De Amerikanen willen hun kleinere zoekgebied nu meteen met zes tot acht drones tegelijk afspeuren.

Wilde Fugro de nieuwe zoektocht niet doen?

Zeker wel. Maar de Nederlandse onderneming voelde niks voor de no cure, no pay-constructie. "Wij vonden het risico te groot dat we heel veel werk zouden doen zonder er voor betaald te worden", zegt Luijnenburg. "We zijn beursgenoteerd en vonden dat we het niet konden verantwoorden tegenover onze aandeelhouders. Ocean Infinity is een relatief nieuw bedrijf, dat niet aan de beurs is genoteerd. Laten we voor de nabestaanden hopen dat ze succesvol zijn."