VS vragen Noord-Korea: Willen jullie praten?

Tillerson is in China voor overleg met onder anderen zijn collega Wang Yi over de situatie in Noord-Korea. Op de vraag van journalisten of de communicatie met het regime van Kim Jong-un via China verloopt, schudde Tillerson het hoofd en zei: "Direct. We hebben onze eigen kanalen. We kunnen met hen spreken. We spreken met hen."

Lees verder na de advertentie

Of Pyongyang via die kanalen ook terug praat - afgezien van de wederzijdse bedreigingen door Trump en Kim - wilde hij niet zeggen.

Iedereen zou graag zien dat de rust terugkeert Minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson

Tillerson deed die ontboezeming nadat hij had gezegd hoop te hebben op vermindering van de spanningen met Noord-Korea, dat zo snel mogelijk een kernwapen wil ontwikkelen dat het Amerikaanse vasteland kan bereiken.

'Willen jullie praten?' Trump heeft laten weten het nooit zover te zullen laten komen. "We onderzoeken het grondig, dus blijf ingeschakeld", aldus Tillerson tegen enkele meegereisde mediavertegenwoordigers. "We hebben gevraagd: Willen jullie praten?" Hij zei dat de VS twee, drie lijnen heeft openstaan naar Pyongyang. "De hele situatie is op dit moment een beetje oververhit, denk ik. Iedereen zou graag zien dat de rust terugkeert. Het zou natuurlijk helpen als Noord-Korea stopt met het lanceren van raketten."