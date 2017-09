VS voeren economische sancties tegen Korea op

Het decreet maakt volgens Trump mogelijk dat Noord-Korea minder financiële middelen tot zijn beschikking heeft om "de dodelijkste wapens van de mensheid" te ontwikkelen.

De nieuwe maatregel moet de afzet van Koreaanse producten inperken. Minder uitvoer betekent minder inkomsten. Getroffen wordt onder meer de energie-, textiel-, transport- en medische sector en tevens de Noord-Koreaanse mijnbouw.

Het Witte Huis verklaarde naderhand dat de minister van financiën Steven Mnuchin strafmaatregelen kan nemen tegen iedereen die belangen of bemoeienis heeft op plaatsen in Noord-Korea met douanefaciliteiten. Vliegtuigen en schepen die daar met hulp of in opdracht van een buitenlands rechtspersoon vertrekken, mogen de eerstvolgende 180 dagen niet landen of aanmeren in de VS.

Buitenlandse financiële instellingen weten nu dat ze voortaan moeten kiezen tussen de VS of Noord-Korea. Zakendoen met beide kan niet. Steven Mnuchin, minister van financiën VS

Mnuchin zei ook dat banken die zakendoen met Pyongyang niet langer actief mogen zijn op de Amerikaanse markt. "Geen enkele bank ter wereld zou moeten willen meewerken aan het destructieve gedrag van Kim Jong-un. Buitenlandse financiële instellingen weten nu dat ze voortaan moeten kiezen tussen de VS of Noord-Korea. Zakendoen met beide kan niet.''

Mnuchin vertelde dat hij productief overleg heeft gevoerd met de leiders van de Chinese centrale bank en kijkt uit naar nauwere samenwerking. Hij riep alle andere landen op de handelsbetrekkingen met Noord-Korea te verbreken en verwacht dat vooral Rusland meer doet.

De Volksbank van China heeft financiële instellingen onlangs opgedragen geen rekeningen meer te openen voor klanten die op de VN-sanctielijst staan en hun geen kredieten meer te verstrekken.

