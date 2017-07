VS: verkiezing Venezuela is schijnvertoning en stap dichterbij dictatuur

Haley's tweet was zondag de eerste officiële reactie van de Amerikaanse regering op de verkiezingen in Venezuela die gepaard zijn gegaan met rellen, waarbij volgens de autoriteiten zeven doden zijn gevallen. Volgens de oppositie en de Spaanse krant El Pais ligt het werkelijke dodental rond de twaalf.



Het zou onder anderen gaan om twee jongeren van 13 en 17 jaar die zijn doodgeschoten in Tachira, in het westen van het land, in de grensstreek met Colombia. Daar overleed ook een militair, zo heeft het openbaar ministerie verklaard.

Macht versterken © AFP De nieuwe grondwet moet de positie en macht van president Nicolas Maduro versterken. Kiezers kunnen niet voor of tegen de raad stemmen: ze kunnen alleen een stem uitbrengen op overwegend regeringsgetrouwe kandidaten. Zo staan onder meer de vrouw en zoon van president Maduro op de kieslijst.



Veel tegenstanders van de president boycotten de verkiezing. De oppositie heeft de bevolking opgeroepen tot een massale betoging tegen Maduro in de hoofdstad Caracas. Ook in andere steden gaat de oppositie de straat op. Uit voorzorg heeft de regering tienduizenden leden van de veiligheidstroepen op de been gebracht om de stemlokalen te beschermen.



Eerder gaven ook al Colombia, de Europese Unie, Argentinië, Brazilië, Mexico en Peru te kennen de uitslag van de 'illegale' stembusgang niet te zullen erkennen. Rond 18 uur plaatselijke tijd heeft de vicevoorzitter van de nationale kiesraad, Sandra Oblitas, gemeld dat de stemming met een uur verlengd zal worden. © AFP © EPA

