VS verbieden landen olie te kopen in Iran

De VS voerden in november vorig jaar sancties in tegen Iran, omdat dat land, tegen de afspraken in, zou zijn doorgegaan met de ontwikkeling van kernwapens. Acht landen, waaronder China, Zuid-Korea, India, Japan en Turkije, kregen toen respijt: zij mochten nog zes maanden Iraanse olie blijven kopen. Die periode wordt niet verlengd, besloot de regering-Trump gisteren. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat “de VS, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en hun vrienden en bondgenoten ervoor zorgen dat de wereld van voldoende olie wordt voorzien.”

Volgens Iraanse media overweegt Iran de Straat van Hormuz te sluiten. De zeestraat is een belangrijke route voor tankers

Grote bedreiging Als gevolg van de sancties is de olie-export van Iran, volgens cijfers van persbureau Bloomberg, gedaald van 2,5 miljoen naar 1,3 miljoen vaten per dag. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Michael Pompeo zei dat Saudi-Arabië en de Emiraten al met huidige klanten van Iran praten over olieleveranties. Volgens Iraanse media overweegt Iran de Straat van Hormuz te sluiten. De zeestraat is een belangrijke route voor tankers. Sluiting ­ervan zou een grote bedreiging zijn voor de olie- en gasexport van landen als Irak, Koeweit, ­Qatar en een aantal Emiraten. China, dat al is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS, toonde zich alles behalve ingenomen met het Amerikaanse besluit. China importeerde volgens Bloomberg in maart 613.000 ­vaten Iraanse olie per dag. Door het besluit stegen de olieprijzen. Amerikaanse olie (65 dollar per vat) en Brent-olie (zo’n 74 dollar) zijn sinds eind oktober vorig jaar niet zo duur geweest.

