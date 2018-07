VS trekken jaarlijkse verklaring MH17 terug

Dit houdt mogelijk verband met de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Russisch president Vladimir Poetin, die vlak voor de herdenking plaatsvond, schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Foreign Policy (FP).

Lees verder na de advertentie

Er was wel een verklaring, maar die heeft slechts korte tijd op de website van de Amerikaanse ambassade in Moskou gestaan. 'Vier jaar na het neerhalen van MH17 wacht de wereld nog steeds op Ruslands erkenning van zijn rol. De Verenigde Staten hebben volledig vertrouwen in de bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT)', aldus het verwijderde document, dat FP in handen heeft. 'Het is tijd dat Rusland zijn campagne van desinformatie staakt (…) en de vervolging van de verantwoordelijken volledig steunt.'

Begin dit jaar achtte de JIT-onderzoekscommissie bewezen dat Moskou verantwoordelijk is voor de inzet van de Buk-installatie waar MH17 mee is neergeschoten. Het Russische leger heeft de bevindingen verworpen en de staatsmedia ontkennen de betrokkenheid van Rusland. Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De kritische verklaring had maandag online moeten gaan, maar werd op het laatste moment tegengehouden. Minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo zou het niet eens zijn geweest met het taalgebruik in de tekst, aldus een betrokken ambtenaar tegen FP.