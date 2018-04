VS treffen Chinese telefoonmaker

De VS nemen drastische maatregelen tegen een Chinees techbedrijf en schrijven zo een nieuwe bladzijde in het handelsconflict tussen beide landen. ZTE, de Chinese producent van telecomproducten, mag niet langer producten of diensten afnemen van Amerikaanse bedrijven. Sommige analisten spreken van een ramp voor het bedrijf uit Shenzhen.

Lees verder na de advertentie

Het verbod geldt voor zeven jaar en met onmiddellijke ingang. Het betreft niet alleen computerchips, maar ook software. ZTE is na Huawei de grootste maker van telecomproducten in China en in de VS de vierde verkoper van smartphones, achter Apple, Samsung en LG. Maandag bedroeg de beurswaarde 20 miljard dollar. Veel internationale banken of bedrijven zullen geen zaken meer met ze willen doen, is de verwachting.

Google Play Zo'n 30 procent van de onderdelen die ZTE gebruikt is van Amerikaanse komaf. Ook als ZTE de productielijn weer op orde krijgt, staat z'n markt van androidtelefoons op het spel, zegt kenner Richard Windsor tegen persbureau Reuters. Onder het verbod valt vermoedelijk ook een dienst als Google Play, waarmee je apps op een androidtelefoon zet. Het Amerikaanse ministerie van handel nam dit besluit omdat ZTE een overeenkomst zou hebben geschonden. Het gaf vorig jaar toe de Amerikaanse sancties tegen Iran te hebben ontdoken. ZTE moest 890 miljoen dollar boete betalen en maatregelen nemen tegen 39 werknemers. Die belofte is niet volledig nagekomen. ZTE heeft een crisisteam opgetuigd en krijgt steun van de Chinese overheid. Het bedrijf ligt overigens ook in Groot-Brittannië onder vuur: de waakhond voor cyberveiligheid waarschuwde maandag dat ZTE een gevaar vormt voor de nationale veiligheid. In de VS willen Republikeinse senatoren dat de overheid geen producten afneemt van Huawei en ZTE, uit angst voor Chinese spionage.

Dumping De afgelopen weken hebben de landen gedreigd met miljardenheffingen op elkaars export. De VS willen hun handelstekort met China flink verkleinen. Ook vindt president Trump dat China technologische kennis van Amerikaanse bedrijven steelt. Dat gebeurt door gedwongen samenwerkingen of strategische overnames. China deelde gisteren een tik uit door Amerika te beschuldigen van dumping van sorghum, een graansoort waarmee China het vee voert en de alcoholische drank baijiu maakt. Amerikaanse bedrijven moeten 179 procent van de exportwaarde afdragen zolang het onderzoek loopt. Aan de andere kant lijkt China de automarkt vrij te willen geven voor buitenlandse bedrijven. Dit jaar al voor producenten van elektrische auto's en in 2022 voor alle auto's. Bedrijven zijn dan niet langer verplicht om samen te werken met lokale staatsbedrijven en technologische kennis over te dragen. Dat is nu nog een heet hangijzer.