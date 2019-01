VS tegen Maduro: Gebruik geen geweld

Als dat wel gebeurt komt er 'een belangrijke reactie', twitterde veiligheidsadviseur John Bolton.

Lees verder na de advertentie

Intussen verwierp de Venezolaanse president Maduro een ultimatum van de Europese Unie om binnen acht dagen verkiezingen uit te schrijven. "Niemand kan ons een ultimatum opleggen", aldus Maduro in een tv-interview. De EU had Maduro acht dagen de tijd gegeven om verkiezingen aan te kondigen. Mocht de president dit afwijzen, dan zouden de EU-landen bereid zijn om oppositieleider Guaidó als interim-president te erkennen.

De Venezolaanse oppositieleider en parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf woensdag uit tot interim-president en werd snel erkend door de VS en veel andere landen in de regio. Amerika en de EU hadden eerder al een reeks sancties ingesteld tegen sterke man Maduro en andere kopstukken in het Zuid-Amerikaanse land, dat zeer olierijk is, maar door socialistisch wanbeleid al jaren in een diepe crisis verkeert.

"Het is nu tijd voor iedereen om een kant te kiezen", verklaarde de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo zaterdag in de VN-Veiligheidsraad. "Of je staat aan de kant van de krachten van de vrijheid, of je staat aan de kant van Maduro en zijn rotzooi."

Intussen zette Maduro een stap terug in zijn confrontatie met Washington. De president had Amerikaanse diplomaten drie dagen gegeven om zijn land te verlaten. Maar de Amerikanen weigerden te vertrekken en Maduro schortte zijn eis op. Hij zei met de Amerikaanse regering te willen onderhandelen over de wederzijdse vertegenwoordiging. China en Rusland steunen Maduro nog wel.

De grote vraag is momenteel of het leger achter Maduro blijft staan. Het lijkt te rommelen binnen de strijdkrachten. Een man die verklaarde dat hij de Venezolaanse militair attaché in Washington is, meldde dit weekend in een internetvideo dat hij de kant van oppositieleider Guaidó kiest.

Lees ook:

De Venezolanen verdienen een nieuwe president, maar zonder bemoeienis van andere landen Eén ding staat als een paal boven water: Nicolas Maduro is totaal ongeschikt voor zijn werk, aldus het commentaar van Trouw.