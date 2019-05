VS sturen oorlogsschepen richting Iran

Volgens Bolton is het inzetten van de USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group een antwoord op ‘een aantal verontrustende en escalerende indicaties en waarschuwingen’ van Iran.

Bolton zei in een verklaring dat ‘elke aanval tegen de belangen van de Verenigde Staten of een van hun bondgenoten beantwoord zal worden met meedogenloos geweld’. ‘De Verenigde Staten zoeken geen oorlog met het Iraanse regime, maar we zijn volledig voorbereid om te reageren op elke aanval.’

Wat de precieze aanleiding is voor het besluit, is niet duidelijk, maar de Amerikaans-Iraanse verhoudingen zijn al tijden slecht. Vorige maand maakten de VS bekend dat het de Iraanse Revolutionaire Garde als een terroristische organisatie wil gaan bestempelen, wat door Iran als een regelrechte provocatie wordt beschouwd. De Iraniërs hebben op hun beurt gedreigd met afsluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke handelsroute. Bijna een vijfde van het oliegebruik wereldwijd passeert door de zeestraat.

