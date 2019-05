VS sturen nog een oorlogsschip en Patriot-raketten naar het Midden-Oosten

Het transportschip USS Arlington, dat amfibievoertuigen en vliegtuigen aan boord heeft, zal zich in het Golfgebied voegen bij het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Dat voer donderdag door het Suezkanaal en bevindt zich nu in de Rode Zee. Op een basis in Qatar zijn inmiddels Amerikaanse B-52 bommenwerpers aangekomen, aldus het Pentagon. De USS Arlington zou volgens planning al naar de regio afreizen, maar het vertrek is vervroegd, aldus bronnen tegen Amerikaanse media. Het schip bevindt zich in Europa en zal de USS McHenry aflossen.

Het Pentagon zei vrijdag dat de VS geen conflict zoekt met Iran, maar dat Washington wel klaar is om “de Amerikaanse troepen en belangen in de regio te verdedigen”. “We hebben aanwijzingen dat de Iraniërs de voorbereidingen opvoeren om offensieve operaties uit te voeren tegen de Amerikaanse troepen en onze belangen”, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Iran heeft de door de Amerikanen voorgestelde dreiging afgedaan als “nonsens en psychologische oorlogsvoering”, bedoeld om het land te intimideren.