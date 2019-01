VS snijden Venezuela economisch af van de buitenwereld

In de Middeleeuwen werden vesting­steden omsingeld en afgesloten van de buitenwereld. Waren de voorraden op, braken hongersnood en ziekte uit, dan gingen de poorten open en viel de oude heerser zonder gevecht. Dezelfde strategie volgen de Verenigde ­Staten anno 21ste eeuw voor Vene­zuela.

De VS trekken het net van economische sancties steeds strakker om president Nicolás Maduro en zijn ­socialistische kliek ten val te brengen. Het begon in 2006 met een wapenembargo tegen Venezuela om de voorganger van Maduro, Hugo Chávez, op de knieën te dwingen.

Een logische volgende stap voor Trump is een olieboycot, maar die

zal ook de VS raken

In 2015 ondertekende de Amerikaanse president Obama presidentieel besluit 13692 om bezittingen in de VS van hoge Venezolaanse functionarissen te bevriezen. Jaar na jaar volgden er nieuwe sancties vanuit het Witte Huis.

Eigen cryptomunt Inmiddels zijn er zeker 123 personen en tientallen ­bedrijven die niet meer bij hun buitenlandse bezittingen kunnen komen. Financiële transacties via de VS ten behoeve van de regering van Venezuela of staatsoliebedrijf Petróleum de Venezuela (PdVSA) zijn nu ver­boden. Daardoor kunnen land en oliebedrijf amper op de financiële markten. Een poging om een eigen cryptomunt uit te geven als alternatief mislukte, mede doordat de Amerikaanse bovenbuurman de munt in de ban daad. Inmiddels zijn er ook sancties op het exporteren van Venezolaans goud, dat voorheen veel naar Turkije werd verscheept. De economie van Venezuela krimpt jaar na jaar. De olieproductie van het land met de grootste olie­reserve ter wereld is ingezakt van ruim 3 miljoen vaten per dag naar nog geen miljoen vaten en de verwachting is dat dit aantal dit jaar halveert. Volgens persbureau AP lag de inflatie in 2018 op het astronomische percentage van 1,6 miljoen en voor 2019 wordt een inflatie van 23 miljoen procent verwacht.

Economische omsingeling Nog steeds zit president ­Maduro gesteund door het leger in het zadel. Het uitroepen van de voorzitter van het Venezolaanse parlement Juan Guaidó deze maand tot nieuwe president, gesteund door de VS en veel westerse en Zuid-Amerikaanse landen heeft geleid tot een Venezuela met twee staatshoofden. Daarmee breekt de volgende fase aan in de economische omsingeling van Venezuela. Het huidige regime krijgt nog ruim negentig procent van zijn buitenlandse deviezen uit olie-inkomsten. President Trump dreigt die bron van buitenlandse oliedollars af te snijden als ­Maduro actie onderneemt tegen zijn concurrent Guaidó. Het logo van de Venezolaanse oliemaatschappij Citgo domineert de skyline van Boston. © Getty Images Staatsoliemaatschappij PdVSA is voor 100 procent eigenaar van olie­bedrijf Citgo, dat is gevestigd in de staat Delaware, en dat raffinaderijen en pijpleidingen heeft in Texas. Citgo kan de winst al enige jaren niet meer overmaken naar Caracas door de Amerikaanse sancties. Het bedrijf wordt geleid door de neef van president ­Maduro. Zijn tegenhanger Guaidó wil een nieuwe directie benoemen. Hoe dat juridische steekspel voor de Amerikaanse rechter afloopt, is nog ongewis en een langdurige kwestie. Een olieboycot van de Verenigde Staten ligt eerder in het verschiet. Nu nog gaan er circa 500.000 vaten ­zware olie per dag van Venezuela naar Texas voor raffinage. Maduro suggereert de export te verleggen naar China en Rusland, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Dilemma Het dilemma voor president Trump is dat hij zich met een olie­boycot voor Venezuela ook in de eigen voet schiet. De zware olie die Venezuela levert, wordt gebruikt om bepaalde olieproducten te produceren. Deze olie is nergens anders in deze hoeveelheid te krijgen. Een aantal Amerikaanse oliemaatschappijen zou hard worden geraakt door een dergelijke boycot. Bovendien krijgt de Amerikaanse werkgelegenheid dan een tik. Als de Venezolaanse olie wegvalt op de wereldmarkt, zal de olieprijs door krapte gaan stijgen. Trump is daar geen voorstander van. Als door een olieboycot de stroom olie­dollars opdroogt, dan is Venezuela economisch volledig van de buitenwereld afgesneden. Zoals gezegd, in de Middeleeuwen leidde dat doorgaans tot de val van het regime.

