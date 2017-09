VS roepen diplomaten op Cuba terug na 'mysterieuze aanvallen'

Sinds vorig jaar november, nadat Donald Trump de presidentsverkiezingen won, zouden 21 Amerikaanse diplomaten en hun families op Cuba last hebben gekregen van vage, uiteenlopende gezondheidsklachten variërend van gehoorverlies, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en concentratieproblemen tot hersenletsel.

Volgens verschillende diplomaten begonnen hun klachten vanaf het moment dat ze ‘s nachts een raar, krassend geluid hoorden. Anderen hoorden juist niets, maar kregen later ook gezondheidsproblemen.

De Amerikaanse overheid concludeerde na onderzoek dat de diplomaten op Cuba doelwit zijn geworden van aanvallen door middel van schadelijke geluidsgolven. In de huizen van vertrokken diplomaten zou verborgen apparatuur zijn geplant, en ook in een hotel in Havana zou een Amerikaan zijn aangevallen. Maar concreet bewijs daarvoor is niet gevonden.

Trump sprak uit het reis- en han­dels­ver­bo­den met Cuba weer aan te gaan scherpen

Zestig procent van het ambassadepersoneel is teruggeroepen naar het Amerikaanse vasteland, alleen ‘noodzakelijk personeel’ blijft achter. Ook worden er geen visa meer verstrekt door de ambassade.

Omdat een van de geluidsaanvallen op diplomaten plaatsvond in een hotel waar ook gasten met een andere nationaliteit verbleven, gaat de Amerikaanse overheid er vanuit dat de aanvallen gericht zijn. Daarom raadt het toeristen af naar Cuba af te reizen, wat tot zorgen leidt onder de vele Cubanen die profiteren van de aantrekkende Amerikaanse toeristenstroom naar het eiland.

Bewijs Zowel de VS als de Cubaanse overheid zeggen in het duister te tasten over wie achter de ‘supersonische aanvallen’ zit. Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft het Cubaanse regime expliciet niet als verantwoordelijk genoemd, maar benadrukte wel dat de Amerikanen doelbewust lijken te zijn aangevallen. Volgens sommige deskundigen is het ook niet logisch dat Cuba de boosdoener is, ondanks de historisch moeizame relatie tussen de VS en het eiland, omdat behalve Amerikaanse ook Canadese diplomaten slachtoffer werden van een geluidsaanval. En met dat land onderhoudt Cuba juist warme banden. Ook het feit dat Havana de FBI toeliet om onderzoek te doen naar de oorzaak van de mysterieuze aanvallen, wordt gezien als bewijs dat ook Cuba de dader in de kraag wil vatten, schrijft The New York Times.