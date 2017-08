VS positiever over oplossing conflict met Noord-Korea

"We hebben geen raketlanceringen of andere provocaties gezien van Noord-Korea sinds een resolutie van de VN-Veiligheidsraad over nieuwe sancties unaniem werd aangenomen", aldus de minister.

Lees verder na de advertentie

Tillerson hoopt dat het begin is van een signaal waarop de VS hebben gewacht en dat dit kan leiden tot beter contact. ,,We hopen dat ze klaar zijn met hun provocatieve acties en dat we wellicht in de nabije toekomst een manier vinden om een vorm van dialoog aan te gaan."

De Amerikaanse president Donald Trump hield zich de afgelopen dagen afzijdig als het aankomt op Noord-Korea. Eerder gooide hij meerdere malen olie op het vuur in het conflict door woedend over Noord-Korea te twitteren en dreigementen te uiten.

Sancties De VN-veiligheidsraad kondigde onlangs nieuwe sancties aan tegen Noord-Korea. Onder meer Chinese en Russische bedrijven en mensen die zaken doen met Noord-Korea moeten hier ook mee stoppen, aldus de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Zij dragen volgens de VS indirect financieel bij aan de ontwikkeling van nucleaire wapens. China is het niet eens met de sancties van de VN-veiligheidsraad: sancties tegen Chinese bedrijven en individuen is ongepast, aldus een verklaring. Het land wil dat de VS 'deze fout onmiddellijk herstelt', zodat de relatie tussen de twee landen niet in gevaar komt. De VS begonnen twee dagen geleden samen met Zuid-Korea aan hun jaarlijkse, gezamenlijke, militaire oefeningen op en rond het Koreaanse schiereiland. Deze oefeningen zijn bedoeld om te testen of beide landen klaar zijn voor mogelijke militaire actie uit het noorden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.