VS pakken wapenlobbyiste op wegens spionage; Russen woedend

Voor Moskou is het duidelijk: de arrestatie van de Russische Maria Boetina is een poging van het Amerikaanse establishment om de Trump-Poetin-top van begin deze week te ondermijnen. Daarom heeft het Russische ministerie van buitenlandse zaken een campagne gestart onder de hashtag #FreeMariaBoetina. Het hoopt dat zoveel mogelijk Russen meedoen, maar tot op heden valt de aandacht tegen.

Boetina werd zondag gearresteerd in Washington. Volgens het OM is ze een spion van de Russische overheid en zou ze door te infiltreren bij de National Rifle Association (NRA) de Republikeinse partij en uiteindelijk de Amerikaanse overheid hebben willen beïnvloeden.

Een FBI-medewerker zegt in de aanklacht dat Boetina goede banden heeft met een paar Republikeinse politici om zo "de Amerikaanse besluitvorming te laten uitvallen in het voordeel van de Russische federatie." Dit speelde zich allemaal af voor of rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Ook de prominente Rus Aleksander Torsjin werd lid van Boetina's organisatie. Hij zit momenteel in de directie van de Russische Centrale Bank en staat op de Amerikaanse sanctielijst. Torsjin sloot zich in 2012 ook aan bij wapenlobby NRA en Boetina werd zijn 'speciale, niet betaalde assistent'. Ook Torsjin wordt genoemd in het onderzoek naar de Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. Hij zou via de NRA de campagne van Trump hebben gefinancierd.

Vanaf 2013 begon Boetina de banden met de NRA aan te halen. John Bolton, momenteel Trumps veiligheidsadviseur, sprak zelfs een video in voor Boetina's wapenclub Right to Bear Arms.

De passie voor wapens bleef, ook toen ze na haar studie een woonwinkel opzette en zich aansloot bij de jeugdbeweging van de partij van Vladimir Poetin. Ze richtte in Rusland bijvoorbeeld een wapenlobbygroep op en zei daarover in een interview dat dit "één van de laatste wensen was van Michail Kalasjnikov (de man die het gelijknamige geweer ontwierp, red.)"

Dat Boetina uitgerekend via de NRA de banden met Amerikaanse politici probeerde aan te halen, is niet zo gek. De 29-jarige Russin groeide op in Siberië waar haar vader haar al vroeg leerde schieten.

Ontmoeting met Trump

In de jaren tussen 2013 en 2016 heeft Boetina regelmatig contact gehad met Amerikaanse Republikeinen waarvan Paul Erickson, een conservatief en prominent NRA-lid, het meest in het oog springt. Boetina, die sinds 2016 op een Amerikaans studentenvisum permanent in de VS verbleef, zou hem drie jaar geleden een e-mail hebben gestuurd met als titel: 'diplomatie'. Ze zou daarin hebben geschreven dat de Republikeinse partij in 2016 heel waarschijnlijk aan de macht zou komen. Boetina probeerde in mei 2016 ook Trump te ontmoeten. Dat lukte uiteindelijk niet, ze moest het doen met zijn zoon.

Voor de Amerikaanse aanklagers is er nog een belangrijke aanwijzing dat Boetina zich begaf in de hoogste Russische diplomatieke kringen: haar contacten met Sergej Kisljak. Ze werd regelmatig samen met hem gezien. Kisljak is de Russisch oud-ambassadeur in de VS die vlak voor Trumps inauguratie zou hebben gesproken over economische sancties met voormalig veiligheidsadviseur Micheal Flynn.

Als Boetina schuldig wordt bevonden, kan ze tot tien jaar gevangenisstraf tegemoet zien. Zelf ontkent ze iedere betrokkenheid. Ze laat via haar advocaat weten dat ze een gemotiveerde student en goede zakenvrouw is die trots is op haar Russische identiteit.