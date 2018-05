VS overwegen vertrek uit Zuid-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump is voor het deels terugtrekken van militairen en materieel uit Zuid-Korea. Het Witte Huis ontkent, maar verschillende nauw betrokken bronnen bevestigen dit in onder meer The New York Times en Korea Times. De plannen zouden een aanloopje zijn naar de topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Lees verder na de advertentie

Kim heeft in zijn gesprek met de Zuid-Koreaanse leider Moon Jae-in niet eens gevraagd om het terugtrekken van de Amerikanen, melden woordvoerders in Seoul. Maar dat is wel een oude wens van Noord-Korea. Op dit moment zijn er circa 28.500 Amerikanen gelegerd in het zuiden. Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953 zijn de Verenigde Staten daar altijd militair aanwezig gebleven.

Minister van defensie Jim Mattis heeft eerder al gesuggereerd dat het terugtrekken van militairen uit Zuid-Korea wordt overwogen. Trump zou zo twee vliegen in een klap slaan, of zelfs drie: hij zou een forse bezuiniging realiseren en daarnaast zorgen voor een gunstige stemming, niet alleen in Noord-Korea maar ook in China, de enige bondgenoot van de communistische dictatuur in Pyongyang.