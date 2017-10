VS overwegen verbod op 'stootkolf' die semi-automatisch geweer volautmatisch maakt

Het mechaniek dat zondag in Las Vegas een kogelregen mogelijk maakte die 58 mensen het leven kostte, wordt in de VS misschien in de ban gedaan. Zelfs onder de Republikeinen in het Congres, normaal geharnaste verdedigers van het recht op wapenbezit, gaan stemmen op om de bump stock te verbieden. Dat idee kreeg gisteren ook de zegen van de organisatie van wapenbezitters, de NRA.

Zo'n 'stootkolf' had schutter Stephen Paddock op twaalf semi-automatische aanvalsgeweren gemonteerd. Bij die geweren wordt de vuursnelheid normaal gesproken beperkt door het tempo waarin iemand de trekker kan overhalen. Maar met een stootkolf op zijn wapen kan de schutter zijn vinger stilhouden; de terugslag van het geweer na elk schot zorgt dan in minder dan een tiende seconde voor het volgende schot.

De fabrikanten van stootkolven deden de afgelopen dagen goede zaken

De Democraten, die liefst de aanvalsgeweren helemaal zouden willen verbieden, hebben in de Senaat een wet ingediend die bump stocks en soortgelijke accessoires voor vuurwapens illegaal maakt. Maar ook een Republikeinse senator heeft een wet ingediend, die alleen bump stocks verbiedt. In het Huis van Afgevaardigden zei voorzitter Paul Ryan dat het 'iets is waar we naar moeten kijken'. De NRA riep de politiedienst die toezicht houdt op vuurwapens, de ATF, op om te bekijken of er regels nodig zijn.

De NRA, en Republikeinen die een verbod steunen, benadrukken dat een stootkolf in feite de strenge regels omzeilt die gelden voor volautomatisch geweren, zodat een verbod dus niet een eerste stap is naar beperking van het wapenbezit. Maar veel voorstanders van wapenbezit zijn daar wel bang voor. De fabrikanten van stootkolven deden de afgelopen dagen goede zaken.

Veel Amerikanen zien het tweede amendement op de Grondwet, dat het recht op wapenbezit garandeert, als een verzekering tegen tirannie. Hoe diep dat geloof zit, bewees Steve Scalise, een voornaam Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij werd in juni neergeschoten door iemand met een hekel aan Republikeinen, terwijl hij trainde voor een vriendschappelijke honkbalwedstrijd tegen de Democraten. De gebeurtenis heeft Scalise's mening over wapenbezit niet veranderd. In The Washington Post zei hij over de aanslag in Las Vegas: "Iemand die zegt dat het afpakken van wapens van mensen de oplossing hiervoor is, die begrijpt niet waar het tweede amendement voor staat."