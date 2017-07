VS overwegen een nicotine-limiet om sigaretten minder verslavend te maken

Als het nicotinegehalte in sigaretten fors daalt, sterven er dan minder mensen aan de gevolgen van tabak? De FDA, het Amerikaanse equivalent van de Voedsel- en Warenautoriteit, hoopt van wel. Vrijdag werd een baanbrekend plan aangekondigd om enkel een niet-verslavende hoeveelheid nicotine toe te laten in sigaretten en andere tabaksproducten.

Scott Gottlieb, de door president Trump aangestelde voorzitter van de FDA, gaf aan dat het agentschap streeft naar een wereld waarin sigaretten niet langer verslaving in de hand werkt of in stand houdt. Sigarettenfabrikanten verliezen fors op de beurs sinds de bekendmaking van het plan. Het is wachten op de lobby van de tabaksindustrie om het plan proberen tegen te houden.

Het voorstel van de FDA is verrassend, want algemeen werd aangenomen dat regering-Trump de tabaksindustrie vrij baan zou geven. Maar volgens een anonieme regeringsfunctionaris die wordt geciteerd door persbureau Bloomberg steunt het Witte Huis juist de FDA.

Zwartgeblakerde longen Gottlieb geeft aan het plan noodzakelijk te vinden. “Tenzij de tabakskoers nu veranderd wordt, sterven 5.6 miljoen jonge mensen vroegtijdig vanwege de schadelijke effecten van tabak”, schrijft hij in een reactie. Aan die schadelijke effecten wordt de Nederlandse roker bij het aansteken van elke sigaret herinnerd. Zwartgeblakerde longen, keeloperaties, een verzwakt hart – de meest gruwelijke plaatjes prijken hier verplicht op de pakjes. Maar in de Verenigde Staten hoeven die plaatjes niet, en mag er ook nog steeds reclame voor tabak worden gemaakt. Dergelijke zaken verbieden of verplichten druist in tegen de Amerikaanse interpretatie van vrijheid van meningsuiting. De FDA hoopt met dit voorstel de schadelijke effecten van roken toch terug te kunnen dringen. Sinds jaar en dag zijn deze effecten, zoals kanker en long- en hartziekten, de voornaamste oorzaak van vroegtijdig overlijden en ziekte in de Verenigde Staten. Ze zijn daar verantwoordelijk voor meer dan 480.000 doden per jaar.

Verstokte rokers Sigaretten verbieden of het nicotinegehalte helemaal terugbrengen tot nul, dat mag de FDA niet. Maar sigaretten zo min mogelijk verslavend maken wel, en die verslaving wordt veroorzaakt door de nicotine. Het kan zo zijn dat verstokte rokers nu juist meer gaan roken Experts reageren wisselend op het voorstel. Het is namelijk niet de nicotine die zorgt voor de schadelijke effecten, maar andere chemische stofjes in tabak. Het kan zo zijn dat verstokte rokers nu juist meer gaan roken om aan hun dosis nicotine te komen, en daardoor juist alleen maar verder van huis raken. Andere experts reageren juist enthousiast, onder andere omdat ‘nieuwe rokers’ zo minder snel verslaafd raken. Analisten verwachten dat Europa volgt met soortgelijke plannen voor producten met nicotine, meldt persbureau Reuters. Er zijn geen signalen dat er al dergelijke plannen zijn, dus de Nederlandse roker kan de komende tijd nog rekenen op de vertrouwde dosis nicotine.

