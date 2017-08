VS onderzoeken China's honger naar bedrijfskennis: controverse in de maak?

De 'executive memo' die president Trump maandag ondertekende over mogelijke diefstal van intellectueel eigendom door China, zal de relaties ‘vergiftigen’, meldde staatskrant China Daily. En als dat onderzoek tot sancties leidt, kan Amerika tegenmaatregelen verwachten. "We gaan niet zitten toekijken", verklaarde het Chinese ministerie van handel, "maar zullen China's rechten beschermen".

Grootste bezwaar van de VS is dat China de markt dichthoudt voor buitenlandse bedrijven, tenzij die samenwerken met Chinese partners en hun intellectueel eigendom overdragen. Of het nu gaat om autobouwers, halfgeleiderproducenten of aanbieders van cloud computing, Peking dwingt ze tot joint ventures. Ze moeten cruciale kennis weggeven aan (staats)bedrijven die in de toekomst mogelijk concurrenten zijn.

De VS hikken hier al jaren tegenaan, zegt Robert Lighthizer, de Amerikaanse vertegenwoordiger voor de handel die het onderzoek gaat uitvoeren. “Duizenden banen staan op het spel voor onze arbeiders en voor toekomstige generaties.” Hij heeft een jaar de tijd voor zijn onderzoek, maar zegt dat het de hoogste prioriteit krijgt.

Grootste handelspartner

Trump heeft China regelmatig de les gelezen. Als wisselkoersmanipulator, wat hij later terugnam, of als oneerlijke handelspartner. Hoewel hij China nodig heeft om Noord-Korea eronder te houden, komt hij nu met een concrete stap tegen zijn grootste handelspartner.

De Amerikaanse kamer van koophandel onderschrijft de problemen. “Amerikaanse bedrijven moeten dezelfde toegang tot China krijgen als Chinese bedrijven tot Amerika”, zei vicevoorzitter Myron Brilliant. De eisen die China stelt aan toetreding ondermijnen de waarde van het intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven, zegt hij.

Vier op de vijf Amerikaanse bedrijven in China voelt zich er minder welkom dan voorheen en een derde zegt dat het investeringsklimaat in China achteruit gaat, volgens de Amerikaanse kamer van koophandel in China. Dat kan te maken hebben met China’s plannen op de lange termijn. Volgens het Made in China 2025-plan wil het een zelfvoorzienende, hoogontwikkelde supermacht worden met bekende Chinese merken in tal van hightech-industrieën. China wil producent zijn van robots, slimme sensoren, luchtvaarttechnologie, telecommunicatie, medische en agrarische apparatuur. Deze ambitie raakt Amerikaanse eigenaren van intellectueel eigendom die nu wereldwijd een aanzienlijk marktaandeel hebben, merkte het handelsbureau van Lighthizer op in een rapport eerder dit jaar. In dat rapport werd nog eens uitgelegd waarom China op de ‘watch list’ stond.

Er zijn wel verbeteringen. China heeft vorig jaar bijvoorbeeld speciale rechtbanken ingesteld voor intellectueel eigendom. Dat moet gedupeerde bedrijven veel papierwerk schelen en een schadevergoeding opleveren die dichter bij de echte schade ligt. Maar de lijst bezwaren is nog altijd lang.

Naast diefstal van bedrijfskennis zijn er de aloude klachten over de productie en verkoop van illegale merkartikelen, misbruikte handelsmerken en online piraterij (films, boeken, muziek, computergames, wetenschappelijke lectuur). Zelfs de Chinese overheid en veel staatsbedrijven gebruiken illegale software, beweren de VS. Dat is een oneerlijk concurrentievoordeel en benadeelt Amerikaanse producenten. Of ze daar dus ook mee willen stoppen.