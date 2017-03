VS: Niet verantwoordelijk voor bombarderen moskee

Het gebied nabij de provincie Idlib wordt beheerst door de rebellen. Regelmatig voeren het Syrische regeringsleger, Russen en Amerikanen daar luchtaanvallen uit. In eerste instantie werden de Russen die samenwerken met het leger van de Syrische president Assad op sociale media ervan beschuldigd het bombardement te hebben uitgevoerd, maar het lijkt waarschijnlijker dat de Amerikanen verantwoordelijk zijn.

Lees verder na de advertentie

Het Pentagon bevestigde gisteren dat de Amerikanen het dorp waar de moskee staat, Al-Jina, hebben gebombardeerd. Maar het doelwit was een vergaderplaats van Al-Qaida, gelegen aan de overkant van de straat. Die is verwoest en niet de moskee, aldus de Amerikanen, die in Syrië terreurgroepen IS en Al-Qaida bestrijden. Pentagon-woordvoerder Jeff Davis toonde op een persconferentie een foto van de aanval. Daarop zou te zien zijn dat de moskee gespaard was gebleven.

Bellingcat Het klopt niet, is te lezen op de site van het onderzoekscollectief Bellingcat dat regelmatig checkt of de partijen in de Syrische burgeroorlog wel de waarheid spreken. In de straat stonden namelijk twee moskeën en dat meldden de Amerikanen niet. Volgens Bahaa al-Halaby, een oppositie-activist uit Aleppo, heeft een luchtaanval nog nooit zoveel slachtoffers geëist in het gebied als die van deze week. “Het is een van de ergste bloedbaden ooit”, zei hij tegen persbureau AP. Vooral op donderdagavond bezoeken veel Syriërs traditiegetrouw de moskee. De Amerikanen beloven wel te onderzoeken of er bij de aanval die zij pleegden burgerslachtoffers zijn gevallen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.