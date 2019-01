VS klagen topvrouw van Huawei aan

De aanklachten hebben betrekking op onder meer bankfraude en het tegenwerken van justitie en samenzwering om handelsgeheimen te stelen van telecombedrijf T-Mobile.

Meng Wanzhou dreigt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar het bedrijf ook wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Door de zaak zijn de spanningen met Peking flink opgelopen.

Misleid

In een dertien punten tellende aanklacht zegt het ministerie van justitie dat Huawei een bank en de Amerikaanse autoriteiten heeft misleid over haar relatie met de dochterondernemingen Skycom Tech en Huawei Device USA Inc om zaken te doen in Iran.

Het ministerie van justitie van de VS beschuldigt Huawei onder meer van het stelen van han­dels­ge­hei­men van ro­bot­tech­no­lo­gie

In een andere zaak beschuldigt het ministerie van justitie Huawei ook van het stelen van handelsgeheimen van robottechnologie van T-Mobile US om de duurzaamheid van smartphones te testen.

Meng Wanzhou © AP

Meng Wanzhou werd op 1 december aangehouden in Vancouver. Ze is voorlopig op borgtocht vrijgelaten, maar ze moet een enkelband dragen en moest haar paspoort inleveren bij de Canadese autoriteiten.