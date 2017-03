VS klagen Russische hackers Yahoo aan

De mannen worden onder meer verdacht van samenzwering, het plegen van computerfraude, economische spionage en het stelen van handelsgeheimen.

Internetbedrijf Yahoo meldde de hack (één van de grootste ooit) afgelopen herfst. De gestolen data bevatten namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en gecodeerde wachtwoorden. Alleen de gegevens van de creditcards lagen niet op straat. Yahoo verklaarde destijds dat de inbraak heel waarschijnlijk was aangestuurd door een buitenlandse staat.

Die aanname wordt nu bevestigd door het Amerikaanse ministerie van justitie. De aanklacht heeft overigens niets te maken met de inbraak in de e-mailaccounts van de Democraten vorig jaar.

Drie van de vier yahoo-verdachten bevinden zich momenteel in Rusland en met dat land hebben de Verenigde Staten geen uitleveringsverdrag.

Op de vlucht

Eén van hen is een bekende cybercrimineel en wordt al drie jaar door de FBI gezocht. Hij werd in 2013 gearresteerd in Europa, maar vluchtte nog voordat hij uitgeleverd kon worden. Deze verdachte heeft volgens het Amerikaanse ministerie van justitie hulp verleend aan de Russische geheime dienst. De FSB zou er voor hebben gezorgd dat hij uit de handen bleef van de Amerikaanse justitie. De andere twee verdachten zijn in dienst van de FSB. Alleen de vierde op de lijst kon gisteren in Canada worden aangehouden.

Dat Russische criminelen en de FSB contact met elkaar hebben, verbaast Rich Mogull niet. Hij is directeur van het beveiligingsbedrijf Securosis. "De cybercriminelen geven de Russische bestuurders toegang tot de accounts die ze hacken en in ruil daarvoor helpen de veiligheidsdiensten de hackers door uit handen te blijven van de autoriteiten", zei Mogull gisteren tegen persbureau AP.

Het is bijzonder dat de VS de criminelen nu hebben weten te linken aan de Russische geheime dienst

Het is volgens Mogull bijzonder dat de VS de criminelen nu hebben weten te linken aan de Russische geheime dienst. "Dat is nieuw, meestal weten we niet welke criminelen achter de hacks zitten."

Moskou heeft nog niet officieel gereageerd op de aanklacht. Wel laat een hooggeplaatste bron tegen het Russische persbureau Interfax weten dat Moskou nooit op de hoogte is gesteld.