VS importeren nog altijd veel meer dan Trump wenst

President Trump beloofde bij zijn aantreden een jaar geleden het handelstekort van de Verenigde Staten met de rest van de wereld te verkleinen. Een jaar later is het handelstekort met nog eens 12 procent gegroeid naar 566 miljard dollar (457 miljard euro).

Inmiddels is de zesde Nafta onderhandelingsronde net afgerond in de Canadese stad Montreal en gaat de zevende editie volgende maand van start in Mexico-Stad. Het enige zichtbare resultaat is dat de Amerikaanse president, de Mexicaanse president en de Canadese premier elk herhaaldelijk hebben gedreigd de stekker uit de onderhandelingen te trekken, omdat de richting van de gesprekken over een nieuw Nafta hen niet beviel.

Ook wordt er al maanden onderhandeld met Mexico en Canada om het vrijhandelsverdrag Nafta uit 1994 te moderniseren en het handelstekort met de Verenigde Staten te verkleinen. Maar in 2017 was de uitkomst dat de Amerikanen weer 10 procent meer importeren uit Mexico dan exporteren en het handelstekort groeide naar 71 miljard dollar.

Het tekort steeg met zo'n 61 miljard dollar over vorig jaar. De belangrijkste boosdoener is China, dat bijna de helft van deze groei voor zijn rekening neemt. Trump kondigde deze maand al forse importheffingen aan op Chinese zonnepanelen. Het Witte Huis liet doorschemeren dat er nog veel meer maatregelen komen om de handelsbalans met China beter in evenwicht te krijgen, vooral als het gaat om consumentenelektronica.

Het Amerikaanse bedrijfsleven exporteerde voor bijna 2400 miljard dollar vorig jaar. Dat is 121 miljard meer dan in 2016, maar de importen stegen sterker. Toch kan er de komende periode een kentering ontstaan.

Economisch gaat het de Verenigde Staten, ondanks het handelstekort, voor de wind met een groei van 2,3 procent vorig jaar en een kleine werkloosheid van 4,1 procent, het laagste percentage in 17 jaar. Het effect daarvan is dat de Amerikanen weinig sparen. Trumps burgers geven liever geld uit, ze consumeren gretig en ook nog vaak op krediet via de vele creditcards in elk huishouden. Dat kopen, kopen, kopen leidt tot een grotere import van goederen uit China en Mexico en daar zit deels het lek in de handelsbalans.

Manipulatie

Toen president Trump vorig jaar aantrad, weet hij het enorme handelstekort aan manipulatie van munten, zoals de Chinese yuan en de euro die goedkoop zouden worden gehouden, waardoor de dollar relatief duur zou zijn. In het afgelopen jaar is de dollar zo'n 7 procent in waarde gedaald ten opzichte van zijn belangrijkste tegenhangers. Dus de Amerikaanse export is flink goedkoper geworden en dat moeten bedrijven in de VS gaan merken in de nabije toekomst.

Ook de handelsbalans met de Europese Unie is het afgelopen jaar met 5 procent verslechterd voor de Verenigde Staten. Maar Nederland was weer het beste jongetje van de klas. Amerika had met ons land vorig jaar weer een handelsoverschot van 24 miljard dollar, ruim 900.000 miljoen meer dan in 2016 ten faveure van president Trump.

Alleen Hongkong doet het nog beter voor de Amerikanen. Maar premier Rutte die gaat klagen bij president Trump over ons handelstekort met de VS zal waarschijnlijk weinig indruk maken bij 'The Donald'.

