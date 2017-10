VS heffen sancties tegen Soedan op

President Donald Trump schrapte afgelopen vrijdag het handelsembargo en enkele andere sancties, die Soedan in feite uitsloten van een groot deel van het internationale financiële verkeer. Nu dat voorbij is kan de Soedanese economie, die ook al een klap kreeg toen Zuid-Soedan zich in 2011 afscheidde, voor het eerst in decennia weer gezonder worden.

Lees verder na de advertentie

Het opheffen van de sancties werd al in gang gezet door president Obama, en nu definitief gemaakt door Trump. Volgens Washington zou Khartoum voldoende doen op anti-terreurvlak, en beter meewerken bij het binnenlaten van hulpgoederen in onder meer de westelijke provincie Darfur. Eerder al werd Soedan door de regering-Trump van de lijst met landen gehaald waarvoor een inreisverbod in de VS geldt.

Voor president Bashir zijn nog niet alle zorgen voorbij. Hij wordt wegens mensenrechtenschendingen in Darfur nog altijd gezocht door het Internationaal Strafhof. Soedan blijft ook op de terreurlijst van de VS staan, waardoor het land niet kan rekenen op Amerikaanse wapenleveringen of ontwikkelingshulp.

Voor mensenrechtenorganisaties gaat het afschaffen van de handelssancties echter al veel te ver. “Soedan heeft nog nauwelijks vooruitgang geboekt op het vlak van mensenrechten”, aldus bijvoorbeeld de Amerikaanse onderdirecteur van Human Rights Watch. “Dit is de verkeerde boodschap.”