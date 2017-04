VS gooit voor het eerst zwaarste niet-nucleaire bom 'MOAB'

De Amerikanen lieten de bom vallen in een gebied waar zich een kamp en tunnels bevinden van terreurgroep Islamitische Staat in het Achin-district in de Afghaanse provincie Nangarhar. Bij de bombardementen zijn zeker 36 IS-strijders omgekomen, meldt AFP.

Lees verder na de advertentie

"We hebben het gemunt op een tunnel- en grottencomplex dat de strijders van IS gebruikten om zich ongezien te verplaatsen", zei woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer op een persconferentie. De MOAB zou volgens generaal John Nicholson "de juiste munitie zijn om deze obstakels weg te nemen". "De VS hebben alle mogelijke maatregelen getroffen om burgerslachtoffers en collateral damage te vermijden", zegt hij.

Het gebruik van de MOAB roept de vraag op of president Trump zijn belofte 'to bomb the shit out of ISIS' aan het inlossen is? Of wil hij een signaal afgeven aan Iran en Noord-Korea dat het hem menens is? Tegen Vox zeggen Amerikaanse defensie-experts dat het een logische keuze is om juist deze bom te gebruiken.

Ook Trump zelf ontkent tegenover Amerikaanse media dat hij een boodschap wilde sturen. "Ik weet niet of we hiermee een boodschap afgeven. Dat doet er ook niet toe. Wat er wel toe doet is dat dit wederom een zeer, zeer succesvolle missie was."

Khorasan IS dook begin 2015 op in Afghanistan dat de jihadisten Khorasan noemen. Het was de eerste tak van IS buiten de Arabische wereld. De enkele duizenden strijders van IS worden ook bestreden door de Taliban. De Afghaanse gouverneur van de provincie Ismail Shinwary zegt dat het Afghaanse leger met de hulp van de VS twee weken geleden zijn begonnen met anti-IS operaties. "IS-doelen zijn regelmatig gebombardeerd, maar het bombardement van gisteren is het grootste dat ik ooit heb gezien." De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai noemde de aanval 'inhumaan en een brutale aanval op ons land'.

MOAB De MOAB werd ontwikkeld in 2003, tijdens de Tweede Golfoorlog in Irak en was vooral bedoeld om de toenmalige president Saddam Hoessein af te schrikken. De VS testten de MOAB wel in 2003, maar gebruikten deze nog nooit in een oorlog. De MOAB, een tien tonner die officieel te boek staat als de GBU-43/B, ontploft vlak boven de grond. De kracht die daarbij vrijkomt, richt op de grond schade aan en kan bomen wegvagen in een gebied met een diameter van 152 meter. De bom kan worden gebruikt tegen ingegraven legers, omdat de bom naast een schokgolf ook alle zuurstof wegzuigt. De bom heeft de omvang van een grote wagen (zo'n negen meter), en kan niet gedropt worden door een gewone bommenwerper. Er is een C-130-transportvliegtuig voor nodig. Volgens Amerikaanse media zijn de Verenigde Staten het enige land dat MOAB’s heeft. Er zouden in elk geval vijftien MOAB’s zijn geproduceerd, op een militaire basis in Florida. Er zijn geruchten dat Rusland over een soortgelijke bom beschikt, die dan weer de FOAB (Father of all Bombs) wordt genoemd. Beelden van een test met de MOAB in 2003. © Photo News Beelden van een test met de MOAB in 2003. © Photo News Beelden van een test met de MOAB in 2003. © Photo News

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.