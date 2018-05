VS: Geheim vredesoverleg met Taliban

Volgens de Amerikaanse commandant in Afghanistan, generaal John Nicholson, zijn niet nader genoemde buitenlandse regeringen en internationale organisaties ook bij de besprekingen betrokken. “We zien op dit moment een hoop diplomatieke activiteit en dialoog achter de schermen, op verschillende niveaus”, aldus generaal Nicholson.

De oorlog tussen enerzijds de Taliban en Islamitische Staat en anderzijds de Afghaanse regering en haar westerse bondgenoten intensiveert de laatste tijd. Beide zijden proberen, zonder succes, om de overhand te krijgen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorig jaar aan dat hij de strijd zou opvoeren om de Taliban te dwingen tot onderhandelen. En de Afghaanse president Ashraf Ghani nodigde de Taliban in februari uit voor overleg, op voorwaarde dat zij een bestand aanvaarden, de grondwet erkennen en zichzelf omvormen tot een politieke partij.

Bezettingsmacht

De beide zijden verschilden de afgelopen jaren van mening over de gesprekspartners in eventueel overleg. De Amerikanen benadrukten dat de Taliban tot een vergelijk moesten komen met president Ghani. Terwijl de Taliban juist alleen wilden praten met de VS. Zij beschouwen Ghani als een marionet van Washington en zien de Navo-troepen in hun land als een bezettingsmacht.