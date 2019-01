VS gebruikt sancties tegen staatsoliemaatschappij Venezuela

In de nacht van maandag op dinsdag maakte minister van financiën Steven Mnuchin in Washington bekend dat de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA wel olie mag leveren aan Amerika, maar dat betaling ervan op een geblokkeerde rekening komt te staan, totdat president Maduro opstapt.

Zo is het Venezolaanse regime afgesneden van jaarlijks 11 miljard aan oliedollars. Ook werden in Amerika bezittingen van het olieconcern uit Caracas ter waarde van 7 miljard dollar geblokkeerd. De belangrijkste bron van buitenlandse valuta is hiermee voor president Maduro afgesneden, waardoor het importeren van medicijnen, voedsel en machines nauwelijks meer mogelijk is door het straatarme land.

Het geld op de geblokkeerde rekeningen wordt vrijgegeven als Maduro en zijn kliek opstappen. Inmiddels hebben de Verenigde Staten en een twintigtal Zuid-Amerikaanse en westerse landen de voorzitter van het Venezolaanse parlement Juan Guaidó erkent als nieuwe president. Hij krijgt toegang tot bezittingen en rekeningen bij de overdracht van de macht.

Havens Venezuela PdVSA liet in een reactie te weten alleen nog olie te leveren als er vooruit wordt betaald, maar dat is in strijd met het presidentiële decreet van Trump. Olietankers van maatschappijen als Chevron, Valero en Citgo die in de Venezolaanse havens liggen kunnen geen lading meer innemen. De positie van Citgo is pikant aangezien het voor honderd procent een dochter is van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij, maar opereert vanuit de VS. Al enige tijd is het verboden om winsten over te boeken naar de moedermaatschappij in Caracas. Guaidó wil op korte termijn de directie van Citgo vervangen, die er door Maduro is neergezet.

Oliedollars Rusland en China hebben de sancties van de Verenigde Staten stevig veroordeeld. Het zou de economische crisis in Venezuela verergeren, wat precies de Amerikaanse bedoeling is. Maduro moet zonder oliedollars uitgerookt worden. Als militairen er ook onder lijden zou dat de kans vergroten dat het leger Maduro als president laat vallen. Het regime in Venezuela wil de bijna 500.000 vaten olie die dagelijks geleverd worden aan de VS nu omleiden naar China, Rusland en andere Aziatische landen. Makkelijk is dat niet omdat de financiële transacties vaak via een Amerikaanse bank als tussenpersoon gaan en dat is nu onmogelijk. Bovendien hebben Rusland en China grote bedragen geleend aan Venezuela; China 50 miljard dollar. Met de levering van olie betaalt Venezuela krediet af. Extra olieleveringen leveren geen harde dollars op voor Maduro en dat deed de export naar de VS tot dinsdag wel.

