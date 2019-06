VS en Nederland halen banden aan in techsector

“Heel China volgt de Amerikaanse tv-serie Game of Thrones”, zegt Jessica Shan uit China, mede-oprichter van een Chinees robotbedrijf. “En iedereen kijkt gratis.” Ze laat de smartphone-app Renren zien, die Amerikaanse series illegaal aanbiedt met Chinese ondertiteling. In haar jeugd betaalde niemand voor Microsoft-licenties, vertelt Shan. “Als je een computer kocht, werd Windows er gratis opgezet.” Haar geboorteland heeft technologie gestolen, daar twijfelt ze niet aan. Geen wonder ook dat de Amerikaanse president Trump China hard aanpakt vanwege diefstal van intellectueel eigendom.

‘Als je een computer kocht, werd Windows er gratis opgezet’



Ondernemer Jessica Shan

Op de Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag was Shan zojuist bij een bijeenkomst over de slimme stad en de revolutie die 5G en kunstmatige intelligentie zullen veroorzaken. Het was een Amerikaans feestje, waarbij ook telecombedrijf KPN aanschoof om over de kansen van het internet of things te vertellen. De zaal in het World Forum heet Yangtze, naar de Chinese rivier. Maar het woord ‘China’ viel niet. De vraag wat een westerse boycot van de Chinese techgigant Huawei betekent voor die 5G-revolutie werd niet gesteld. “De kwestie zal te gevoelig liggen”, zegt Shan, die jarenlang in de VS woonde en een Amerikaanse paspoort heeft.

Ivanka Trump Shan behoort tot de tweeduizend internationale ondernemers die zoeken naar contacten en contracten op de GES, een Amerikaans handelscongres. Bij het bezoek van premier Rutte aan Washington vorig jaar werd afgesproken dat deze editie plaatsvindt in Nederland. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo was maandag bij de opening en woensdag komt presidentsdochter Ivanka Trump langs. Het programma richt zich op de ‘industrieën van de toekomst’. Zo past het congres bij het kabinetsbeleid om Nederland te promoten als een ‘hoogtechnologisch, innovatief land en de digitale koploper van Europa’. Minister Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking beschrijft die ambitie in de digitale agenda die ze maandag naar de Tweede Kamer stuurde. Aan goede ideeën heeft Nederland geen gebrek, zegt Kaag in haar openingstoespraak op de GES. “Voor wereldwijde uitdagingen is altijd een Nederlandse oplossing.” Het congres vindt plaats tegen de achtergrond van uitdagende internationale ontwikkelingen, zegt Kaag, verwijzend naar geopolitieke spanningen en handelsconflicten. De angst voor de technologische opmars van China is gegroeid in het Westen. De VS zetten ook Nederland onder druk om de Chinese techgigant Huawei uit te sluiten bij de aanleg van 5G. Nederland neemt hierover deze maand een besluit.

Koffie van de robot Voor Nederland staat samenwerking met de VS voorop. De landen zijn cybersecurity-partners. En om Nederlandse start-ups te laten doorbreken stelt Nederland voor twee jaar een start-up-gezant aan in San Francisco, nabij Silicon Valley. Ook de Europese Unie kan niet achterblijven bij China en de VS, zegt Carlos Moedas als eurocommissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie. Ze moet eigen techreuzen gaan creëren. Tot 2020 stelt de EU 2,7 miljard euro beschikbaar om beloftevolle initiatieven te helpen groeien. Jessica Shan, mede-oprichter van robotproducent Raydiculous in China. © Inge Van Mill Overheidshulp spreekt vanzelf in de staatsgeleide economie van China. De robot-start-up van Jessica Shan, Raydiculous Robotic Technology Company in de stad Chengdu, krijgt bijvoorbeeld drie jaar lang gratis kantoorruimte van de Chinese overheid. Shan heeft in China het Duitse automerk Porsche als klant. Ze laat een video zien waarin haar robot koffie haalt voor klanten in een auto-showroom. “Hij wijst je ook waar welk type auto staat. Waarom? Klanten voelen zich speciaal als ze worden ontvangen door een robot.”

